Vitalizi, Fico avvia istruttoria per superarli/ “La politica faccia sacrifici”. Fraccaro: “Momento storico”

Vitalizi, Fico avvia istruttoria per superarli: “La politica faccia sacrifici”. Fraccaro commenta: “Momento storico”. Le ultime notizie: 15 giorni ai questori per una proposta

09 aprile 2018 Silvana Palazzo

Vitalizi, Fico avvia istruttoria per superarli (Foto: LaPresse)

Roberto Fico auspica un dialogo tra i gruppi parlamentari per costruire quanto prima un governo solido e stabile che affronti i problemi dell’Italia. Il presidente della Camera ne ha parlato al Gr1 Rai: «I gruppi parlamentari secondo me devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i problemi che affliggono il Paese: lotta alla povertà ma anche lotta alla corruzione o annullare gli incidenti sul lavoro con misure e controlli molto più adeguati». Ma Fico ha parlato anche dei vitalizi degli ex parlamentari, visto che ha dato il via all’istruttoria per superare l’attuale sistema. «Dobbiamo senza dubbio combattere i privilegi che fanno parte dei costi della politica e dobbiamo razionalizzare i costi della Camera, senza ridurre i costi della democrazia». I deputati questori di Montecitorio hanno 15 giorni per un’istruttoria che porti ad una proposta sul superamento dei vitalizi. «Dopo le riforme degli ultimi anni, la sensazione diffusa nel Paese è che la classe politica abbia chiesto ai cittadini sacrifici senza essere disposta a farne essa stessa, per prima», ha spiegato il presidente della Camera.

VITALIZI, FICO AVVIA ISTRUTTORIA PER SUPERARLI

I questori di Montecitorio devono formulare una proposta di riforma dei vitalizi. Lo ha deciso il presidente della Camera Roberto Fico aprendo l’istruttoria: «Non possiamo rimanere inerti. Una delle prime direttrici su cui dobbiamo muoverci è una riforma dei vitalizi di cui godono gli ex parlamentari». Riccardo Fraccaro, questore anziano di Montecitorio, parla di «momento storico», perché «si tratta di un atto che i cittadini aspettavano». Così per Fraccaro «Inizia la fine dell'epoca dei privilegi, inizia la Terza Repubblica dei cittadini. Andiamo verso una delibera, visto che con delibera i vitalizi sono stati istituiti sia alla Camera sia al Senato». Ieri invece Roberto ha risposto a chi gli chiedeva come mai non fosse presente alla manifestazione del Movimento 5 Stelle di Ivrea. «C’era tanto lavoro da fare. Ora rappresento tutti gli italiani, come terza carica dello stato sono “terzo” rispetto alle forze politiche e va bene così», ha spiegato Fico, come riportato dal Fatto Quotidiano. In mattinata aveva inaugurato “Domenica con Montecitorio a porte aperte”, la prima da quando è stato eletto. Questa iniziativa della Camera dei deputati prevede l’apertura del Palazzo alle visite del pubblico una volta al mese.

