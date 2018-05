DI MAIO “ELEZIONI A GIUGNO”, LO STOP DEL QUIRINALE/ Governo, ‘sale’ Salvini: Renzi fa ‘scoppiare’ il Pd

Di Maio, "Elezioni a giugno": il Quirinale lo boccia, Salvini sale nelle ipotesi di Governo. Le ultime notizie, con Renzi che ha spaccato il Pd: "ci vuole ora un Congresso"

01 maggio 2018 Niccolò Magnani

Governo, tutte le trame dello stallo (LaPresse)

Il Quirinale non ha risposto direttamente ma lo ha fatto col “silenzio” mutuato da Mattarella dopo la “sparata” di Di Maio che ha invocato elezioni subito a giugno: non ci sono i tempi tecnici, come spiegava bene ieri Mattia Feltri sulla Stampa, visto che per legge le procedure del voto all’estero degli italiani vedono almeno 60 giorni di tempo per far partire l’intera macchina elettorale, una volta sciolte le Camere. Ecco che, facendo un rapido calcolo, la “proposta” del leader M5s si rivela del tutto improbabile se non proprio impossibile. Lo strappo di Di Maio col Pd e con la Lega di Salvini resta ancora il fatto politico più importante di ieri, assieme alla vittoria della Lega in Friuli Venezia Giulia, oltre ogni più rosea aspettativa in Via Bellerio. Ora però il segretario leghista è davanti ad una scelta non proprio semplicissima: è di certo il leader più legittimato al momento per poter chiedere un incarico di Governo ma ha il timore grosso di potersi “bruciare” non avendo poi i numeri in Parlamento con la sua coalizione di Centrodestra. Del resto, tradire Berlusconi per andare con Di Maio a fare il “n.2” del Governo potrebbe non essere altrettanto allettante per Salvini: il dubbio rimane, anche se di certo Mattarella al momento potrebbe premiare le ottime prestazioni della Lega alle Regionali di Molise e Friuli. Resta il voto anticipato, con Salvini che di certo potrebbe essere il leader a guadagnarci di più; ma vedere una Lega al 30% resta al momento un sogno alquanto “utopico”..

IL PD È IN SUBBUGLIO: IL PUNTO DI ZANDA

Sull’altro fronte della barricata, a due giorni dalla Direzione Nazionale più infuocata che mai, il Pd vive ore di difficile tensione interna: dopo il ritorno sulla scena di Matteo Renzi, la spaccatura interna si fa fragorosa con tutte le anime della minoranza (Orlando, Franceschini, Cuperlo, Emiliano e ora anche Martina) che scattano in piedi dopo la bocciatura di Renzi ad un accordo col M5s (anche se lo andava dicendo da giorni, non è che fosse proprio una “novità”, ndr). Oggi in una intervista al Corriere della Sera Luigi Zanda, ex capogruppo Pd al Senato, viene di nuovo messo l’ex premier nel mirino della minoranza dem: «Penso che Martina abbia ragione, l'atteggiamento di Renzi fa molto male al Pd. Oggi i partiti personali sono di moda ma in tutto il mondo funzionano fino a quando il leader vince. Quando si perde in un referendum, alle regionali, alle amministrative, alle politiche, si dimezzano i consensi, i partiti personali perdono». Resta il dubbio su cosa si concentrerà la Direzione di giovedì, visto che Di Maio ha già strappato prima che i dem potessero incontrarsi e discuterne; secondo Zanda, più che una Direzione il Pd ha bisogno di un governo «Le conte vere si fanno al congresso. Il Pd ha bisogno con urgenza di un congresso serio e ben preparato, che dia atto del profondo cambiamento dei nostri equilibri interni. Il risultato elettorale ci dice che tra i nostri iscritti ed elettori la maggioranza che ha vinto l'ultimo congresso è diventata minoranza. Vedo dai sondaggi che oggi Renzi è meno popolare di Martina e Gentiloni, per non citare Salvini e Di Maio. E questo vorrà pure dire qualcosa».

