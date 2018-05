Governo ultime notizie, tavolo M5S Lega/ Lavora su reddito di cittadinanza e flat tax, toto Premier

Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie

10 maggio 2018 - agg. 10 maggio 2018, 21.46 Silvana Palazzo

Di Maio e Salvini (Foto: LaPresse)

Importante passo in avanti per la formazione del Governo, dopo il tavolo avvenuto oggi a cui hanno preso parte il Movimento 5 Stelle e la Lega. Obiettivo, trovare una soluzione entro la prossima domenica, l’ultimo giorno a disposizione, prima che la situazione degeneri nuovamente. Sono molti gli argomenti che sono stati discussi quest’oggi dai due schieramenti, a cominciare dal reddito di cittadinanza, uno dei cavalli di battaglia dei pentastellati, passando per la flat tax, osteggiata soprattutto dal centro destra, passando per la riforma della legge Fornero sulle pensioni, e arrivando fino alla questione immigrazione, su cui MS5 e Lega più o meno convergono. Vi sarà poi da capire chi sarà il Premier, il Capo dello Stato, e la sensazione circolante è che alla fine nessuno dei due attuali leader, Salvini e Di Maio, possa farlo, lasciando quindi spazio ad un terzo candidato. Voci di corridoio parlano di una possibile candidatura femminile, magari Emma Bonino, apprezzata da praticamente ogni schieramento, anche se, sia chiaro, il prossimo Capo del Governo, sarà solamente una sorta di "prestanome". (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

OBIETTIVO, FORMARE UN GOVERNO

Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno un unico obiettivo: formare un nuovo governo. Questa mattina c'è stato l'incontro alla Camera per discutere sui temi, ma c'è voglia di trovare un accordo sui nomi dell'esecutivo. I due hanno chiesto tempo al capo dello Stato Sergio Mattarella fino a domenica per «chiudere tutto». Già oggi c'è stata una riunione tra i responsabili tecnici di MoVimento 5 Stelle e Lega per definire il programma comune basato su alcune priorità. Sono state riassunte così dal leader del Carroccio: «Si sta lavorando su legge Fornero, lavoro, sbarchi, legittima difesa. L'immigrazione e la sicurezza saranno due tematiche fondanti del programma del governo». Se Silvio Berlusconi ha annunciato un passo di lato, Fratelli d'Italia ragiona sul sostegno al governo M5s-Lega: dipenderà dal premier che verrà scelto e dai cinque punti «imprescindibili» del programma. Lo ha spiegato Giorgia Meloni su Facebook: «In primo luogo la nostra scelta non può prescindere da chi sarà il presidente del Consiglio, perché è evidente che chi guida il governo ne caratterizza l'azione».

CLICCA QUI PER L'APPROFONDIMENTO SULLA GIORNATA POLITICA

MELONI SOSTIENE M5S E LEGA? “SEI PUNTI IRRINUNCIABILI”

Le possibili convergenze con Fratelli d'Italia non mancano. Giorgia Meloni comunque ha fissato i suoi paletti: «No a patrimoniale e a qualsiasi introduzione di nuove tasse; no a ius soli; no alla possibilità dell'adozione per coppie dello stesso sesso. Sì a Flat Tax immediata al 15 per cento, blocco dell'immigrazione, aumento del 15 per cento delle risorse per il comparto difesa e sicurezza, incremento dei militari nei luoghi a rischio. Sì a destinare il 50 per cento di investimenti in nuove infrastrutture al Mezzogiorno». Forza Italia invece non intende partecipare a questo governo. Dopo la nota di Silvio Berlusconi, lo ha ribadito l'ex presidente del Senato Renato Schifani: «In questo governo non metteremo ministri. La decisione è quella di Berlusconi. Se partirà un governo Lega-5 Stelle sarà per il nostro senso di responsabilità verso i cittadini che vogliono governabilità, ma avremo mani libere sui provvedimenti di una maggioranza di cui non facciamo parte. Non daremo la fiducia».

IL PD PREPARA “DURA OPPOSIZIONE”

Il Partito democratico nel frattempo proverà a ricomporre la sinistra, un passo obbligato per fare dura opposizione in Parlamento. L'esponente dem Marina Sereni ha spiegato che è importante «aprire un cantiere del tutto nuovo per unire tutte le forze progressiste, riformatrici, di sinistra». Il giudizio sul governo M5s-Lega è invece negativo: «La paura (comprensibile) del voto ravvicinato ha convinto Berlusconi a consentire la nascita di un governo imperniato su M5S e Lega. Personalmente ritengo si stia preparando uno scenario pessimo per l'Italia e rischioso per l'Europa». Per Sereni i due “contraenti” hanno in comune l'essersi presentati agli elettori come forze «antisistema» e l'aver ottenuto consensi con «una dose abnorme di demagogia». Il Pd in questo scenario non potrà che fare opposizione. Un lavoro che la senatrice auspica venga affidato al segretario reggente Maurizio Martina, in riferimento all'Assemblea Nazionale del 19 maggio prossimo.

© Riproduzione Riservata.