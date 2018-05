Sergio Mattarella, "The State of the Union"/ A Firenze per l'Europa: "E' necessario unire: no a sovranismo"

"The State of the Union", Sergio Mattarella a Firenze per l'evento legato all'Europa: "Mai come oggi è necessario unire, sovranismo è inattuabile", le parole del Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella (foto da Lapresse)

"The State of the Union", Sergio Mattarella a Fiesole per l’inaugurazione della tre giorni in cui si discute dell’Europa e della solidarietà dell’Unione Europa. Alla Badia Fiesolana va in scena l’ottava edizione del noto evento, in cui verrà messo al centro lo scenario internazionale che vive brushi cambi di rotta e palpanti tensioni, ma non solo: dall’econoia alle migrazioni, passando per il cambiamento climatico e le strategie di difesa. Attesi nei prossimi giorni anche altri volti noti della politica europea: dal presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani al presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, passando per Federica Mogherini. E giungono le prime dichiarazioni del capo dello Stato, che espone la strategia da adottare e, forse, manda un messaggio a Luigi Di Maio e Matteo Salvini: “Pensare di potercela fare senza l’Europa vuole dire ingannare i cittadini” e soprattutto “il sovranismo non è attuabile”.

SERGIO MATTARELLA: "SOVRANISMO INATTUABILE"

Sergio Mattarella ha poi proseguito dal palco dell’evento di Fiesole: “Credere di potercela fare da soli è una pura illusione o, ancora peggio, un inganno consapevole delle opinioni pubbliche. Tutti sanno che nessuna delle grandi sfide alle quali l’Europa è oggi esposta può essere affrontata da un Paese membro dell’Unione preso singolarmente”. E il Presidente della Repubblica mette nel mirino direttamente le dottrine legate al sovranismo: “Da qui occorre partire per avviare una riscoperta dell’Europa come di un grande disegno, sottraendoci così all’egemonia di alcuni particolarismi senza futuro e di una narrativa sovranista pronta a proporre delle soluzioni sì seducenti ma inattuabili”. Mattarella ha poi commentato il legame propagandistico tra l’Europa e la burocrazia: “Molti europei hanno smesso di pensare che l’Europa possa risolvere i loro problemi in tempi brevi: sempre meno persone vedono nelle istituzioni di Bruxelles un interlocutore vantaggioso, rifugiandosi così in un orizzonte domestico”.

© Riproduzione Riservata.