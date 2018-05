Davide Casaleggio, piattaforma Rousseau/ Movimento 5 Stelle: "Contratto di Governo sarà votato online"

Davide Casaleggio, piattaforma Rousseau: presentata la funzione Scudo di rete, è arrivata la conferma che il contratto di Governo M5s-Lega sarà votato online

Davide Casaleggio e Beppe Grillo (LaPresse)

Davide Casaleggio e la sua piattaforma Rousseau scendono in campo in queste ore delicate per la formazione del nuovo esecutivo. Il Movimento 5 Stelle e la Lega sono al lavoro per la stipulazione del contratto di Governo e un importante aggiornamento è stato dato dal capo della Casaleggio Associati: nel corso della presentazione della nuova funzione “Scudo della rete” a Palazzo Madama, il quarantaduenne ha confermato che il testo dell’intesa giallo-verde sarà votato online. Una sorta di benedizione alla trattativa che Luigi Di Maio e Matteo Salvini stanno portando avanti da due giorni dopo il via libera di Silvio Berlusconi Ieri, a Milano, Davide Casaleggio ha preso parte all’evento della sua azienda, la presentazione annuale del rapporto sull’e-commerce in Italia: presenti volti noti e ospiti di livello, dalle aziende Stroili e Venchi a Poste Italiane e l’Università Luiss.

DAVIDE CASALEGGIO, PIATTAFORMA ROUSSEAU

Ieri Davide Casaleggio ha sottolineato di non voler commentare la situazione politica (“Oggi (ieri ndr) per fortuna mi occupo solo di e-commerce, comunque domani (oggi ndr) ci sarà una conferenza stampa su altri temi a Roma dove sarò presente” riporta Il Giornale). Il figlio di Gianroberto Casaleggio ha già dato il suo via libera all’esecutivo formato da Lega e Movimento 5 Stelle e al Senato è giunta la conferma nel corso della presentazione della funziona “Lo scudo della Rete”, uno strumento dedicato alla difesa di iscritti ed eletti del Movimento Cinque Stelle dalle cause legali intentate contro di loro, spesso a scopo intimidatorio. E non sono mancate le perplessità sulla novità in questione. Ma ciò che conta è l'importante sì dato al contratto di Governo, che sarà posto ai voti sulla piattaforma Rousseau.

