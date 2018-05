Governo Lega-M5s ultime notizie/ Di Maio a Meloni “contratto solo con Salvini”: Toti “ok reddito cittadinanza”

Trattative di Governo M5s-Lega: ultime notizie, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..

11 maggio 2018 Niccolò Magnani

Governo, trattative Di Maio-Salvini (LaPresse)

La lunga, lunghissima ed ennesima giornata di trattative per il Governo ha visto per la seconda volta Luigi Di Maio e Matteo Salvini impegnati nel trattare con i relativi tecnici i punti “chiave” del contratto programmatico sul quale impostare la squadra di Governo da presentare a Mattarella domenica sera. Come abbiamo raccontato nella diretta live del giorno, ampie convergenze sarebbero emerse sul reddito di cittadinanza, la flat tax, la legge Fornero e la questione immigrazione, mentre sul conflitto d’interessi vi sarebbe un accordo di massima che però la Lega deve ben valutare probabilmente per non “irritare” troppo Berlusconi e Forza Italia che con il loro passo di lato di fatto, finora, hanno permesso il via libera al governo “giallo-verde”. Nel pomeriggio Di Maio ha voluto incontrare Giorgia Meloni e il gruppo di Fratelli d’Italia per spiegare loro i motivi per una convergenza di governo e contratto solo con la Lega: «È stato un incontro cortese, le ho voluto spiegare il perché il contratto è solo tra Movimento 5 Stelle e Lega. Se devo dire che una cosa non si fa, devo prima di tutto spiegarlo all'interlocutore», ha spiegato il leader M5s.

BERLUSCONI, "SALVINI NON HA TRADITO"

Berlusconi, secondo una ricostruzione del Corriere della Sera, avrebbe detto di nutrire speranze sul governo Lega-M5s anche perché «metterebbero subito la patrimoniale»: in realtà, visto che quelle parole non sono state confermate, le uniche dichiarazioni del capo di Forza Italia sono quelle dette ai cronisti fuori da Palazzo Grazioli. «Non voglio fare nessuna dichiarazione, non è il caso. Vediamo come vanno le cose; Salvini traditore della coalizione? No, no». Nello stesso momento, uno dei suoi colonnelli azzurri tra i più vicini alla Lega spiegava come il reddito di cittadinanza - demonizzato in campagna elettorale da Forza Italia - in realtà si potrebbe anche fare: «Forza Italia su un programma economico che tiene conto dei più deboli e dà un po' di competitività al Paese abbassando le tasse sarebbe disponibilissima a ragionare», spiega Giovanni Toti, Governatore della Liguria, che poi aggiunge, «Se il reddito di cittadinanza significa un aiuto che sostituisca, si sovrapponga in parte o ridisegni gli ammortizzatori sociali per chi perde un lavoro e ne cerca un altro con la formazione, mi sembra doveroso come tema. Poi bisogna vedere se ce lo possiamo permettere».

DI MAIO: "NO RISCHI UE"

Luigi Di Maio l’ha detto bene, anche se è passato quasi inosservato data la smania in tutti di arrivare alla formazione di questo “benedetto” governo: «entro domenica si continua sull’accordo, ma se non c’è intesa si torna al voto», come dire la Lega e il M5s sono alle prese con diversi nodi non proprio di semplice risoluzione (e siamo solo all’inizio..). Al netto dei problemi e dei proclami pubblici sulla scia del “noi non pensiamo ai nomi ma ai programmi”, è proprio il nodo sul premier e la “distribuzione delle forze” a tenere ancora appeso ad una corda resistente ma pur sempre sottile, il prossimo governo del Paese. Il leader M5s ha poi mandato una prima risposta a Tajani (Forza Italia) che oggi da Firenze ha lanciato l’allarme sull’assoluto anacronismo se si arrivasse ad una Italia fuori dall’Unione Europea. «Oggi noi conosciamo la situazione dell'Ue, sappiamo che ci sono delle cose che vanno fatte, ci sono anche nell'ambito del bilancio europeo delle pretese che l'Italia deve portare avanti, sul fondo sociale europeo, sui finanziamenti che devono arrivare, c'è tanto da fare e chi vede questa ipotesi come una minaccia per Ue forse vede una minaccia per la sua poltrona». Non ci sono rischi per l’Europa, dice DI Maio, anche se proprio su quei temi fortemente “isolazionisti” tanto M5s quanto la Lega hanno sfondato nei voti alle ultime Elezioni. Ma come è noto, tra il dire e il fare.. (agg. di Niccolò Magnani)

© Riproduzione Riservata.