Sallusti: “Renzi minacciò di spaccarmi le gambe”/ La Confessione: “Berlusconi? Andava fermato...”

Sallusti a La Confessione: “Renzi minacciò di spaccarmi le gambe. Berlusconi? Andava fermato...”. Le ultime notizie sul direttore de Il Giornale, ospite di Peter Gomez

11 maggio 2018 Silvana Palazzo

Sallusti a La Confessione

Alessandro Sallusti si confessa a Peter Gomez in “La Confessione”, che va in onda oggi alle 23.00 sul Nove di Discovery Italia. Il direttore de Il Giornale ha rivelato il contenuto di una telefonata con l'ex premier Matteo Renzi, il quale gli disse: «Vengo sotto casa tua e ti spacco le gambe, bastardo». Il giornalista ha spiegato come è nato l'alterco con colui che all'epoca era presidente del Consiglio, partendo dal principio. Era la vigilia di Natale quando ricevette quella chiamata da Palazzo Chigi: «Le passo il presidente», gli dicono. Quindi Sallusti esordisce chiedendo a Renzi come stesse, ma la risposta non fu altrettanto educata. «Come sto un ca..o - replica Renzi - tu sei un bastardo». Sallusti racconta di non aver compreso subito a cosa si riferisse l'ex premier: «Hai pubblicato sul sito una notizia...». Ma continua a non capire e prova a placare l'ira di Renzi. «Stiamo su Scherzi a parte?», prova a chiedergli. «Scherzi a parte un ca..o, io vengo sotto casa e ti spacco le gambe», ribatte allora Renzi.

SALLUSTI A LA CONFESSIONE: DA RENZI A BERLUSCONI

«Non ci siamo parlati per due anni», così Alessandro Sallusti rivela a “La Confessione” un retroscena sui suoi rapporti con Matteo Renzi. Tutta colpa di una notizia non gradita all'allora presidente del Consiglio. «Sai cosa c'è? Ho un rispetto sacrale del presidente del Consiglio, chiunque sia, ma se la metti su questo piano per me puoi andare a fa..ulo», la replica del giornalista all'ex segretario del Partito democratico. Peter Gomez nel corso dell'intervista gli chiede perché non abbia mai pubblicato la notizia delle minacce, ma andrà in onda anche la parte in cui parla di Silvio Berlusconi. «Andava fermato perché stava diventando pericoloso», spiega il direttore de Il Giornale in merito ad una frase di Fedele Confalonieri, secondo cui se l'ex Cav «non fosse sceso in politica, oggi saremmo sotto un ponte o in galera». Sallusti a Peter Gomez descrive anche la scena che ha cambiato il destino dell'Italia: «Siamo nei primi Anni '90, riunione ad Arcore: difficoltà del gruppo, che pure cresceva, ma era molto indebitato; squilla il telefono». Indispettito perché aveva chiesto di non essere disturbato, Berlusconi va a rispondere: «Chiude la cornetta, si mette letteralmente in ginocchio e torna al tavolo in ginocchio». Quindi il colpo di scena: «Signori, questa è l'ultima volta che mi vedrete in ginocchio di fronte alla politica. Adesso faremo noi la politica».

