Virginia Raggi, "Roma soffre"/ Il Sindaco della Capitale: "Stiamo rimettendo tutto a posto"

Virginia Raggi, "Roma soffre": il Sindaco della Capitale ha parlato del lavoro della sua amministrazione e del nuovo governo M5s-Lega che sta nascendo.

Virginia Raggi, Sindaco di Roma (LaPresse)

Da oltre due anni sindaco della Capitale, Virginia Raggi ha tracciato un primo bilancio sulla sua esperienza da primo cittadino di Roma ai microfoni de Il Messaggero: una eredità pesante, le difficoltà che si moltiplicano con il passare del tempo ma la fiducia e la speranza, anche grazie alla nascita del nuovo Governo, che continui la ripresa della città più importante d’Italia. “Vedo Roma che soffre” un piccolo estratto dell’intervista rilasciata dall’esponente del Movimento 5 Stelle al quotidiano capitolino, sottolineando la volontà, in termini calcistici, di voler compiere una “remuntada” per la Capitale, come capitato alla Roma di Di Francesco contro il Barcellona in Champions League. Virginia Raggi ha poi sottolineato che “come amministratore mi sento responsabile h24 di cambiare Roma” ma soprattutto che davanti alle difficoltà “non mi sento impotente, mi sento speranzosa. Stiamo rimettendo in ordine tutto”. E la svolta potrebbe arrivare con il nuovo esecutivo, formato da M5S e Lega: "Il nuovo governo sarà una grande opportunità, dopo due anni di campagna elettorale permanente sulle spalle di Roma e dei romani".

VIRGINIA RAGGI, "ROMA SOFFRE"

Alcuni passi in avanti significativi sono stati fatti per Roma e il Sindaco è al lavoro per continuare questo percorso di rinascita della Capitale. Ieri è stato presentato il piano urbano della mobilità sostenibile, con Virginia Raggi che ha presentato i nuovi progetti: “Disegniamo insieme il nostro futuro. Nuove infrastrutture per la mobilità a Roma per oltre 10 miliardi. Ma soprattutto partecipazione, programmazione e trasparenza per migliorare il trasporto pubblico. Abbiamo voluto fare una cosa mai fatta prima: ascoltare i cittadini e le loro proposte. Ne sono arrivate tantissime, quasi 4mila, durante la prima fase di ascolto sul sito del Piano urbano della mobilità sostenibile dove si sono registrati oltre 30mila contatti e più di 20mila voti espressi”. Prosegue Virginia Raggi su Facebook: "Tra le prime dieci proposte più votate non è un caso che i cittadini desiderino più collegamenti metro e tram. E noi vogliamo far fare alla nostra città una vera e propria “cura del ferro”. Dal tram su via Cavour a quello su viale Marconi, dal rilancio della ferrovia Roma-Giardinetti alla tranvia piazzale del Verano-stazione Tiburtina fino al prolungamento della metro C e della B1 fino a Bufalotta. I cittadini hanno indicato le loro priorità, le stesse su cui lavoriamo per dare a Roma un sistema integrato e capillare a favore del trasporto pubblico. Stiamo portando avanti un percorso condiviso dove le persone diventano protagoniste del cambiamento. Abbiamo messo in atto una rivoluzione di metodo, disegnando insieme ai cittadini la nuova mappa del trasporto pubblico a Roma fatta di tram, metro, funivie, ciclabili e isole ambientali".

© Riproduzione Riservata.