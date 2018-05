Silvio Berlusconi si può di nuovo candidare: il tribunale di sorveglianza lo riabilita/ Può essere eletto

Silvio Berlusconi torna prepotentemente in scena. Il leader di Forza Italia potrà infatti candidarsi alle prossime elezioni, come stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stando alle indiscrezioni riportare in queste ore dal Corriere della Sera, il giudice ha detto "sì" alla riabilitazione del Cavaliere, cancellando la condanna del 2013, avvenuta durante il processo sui diritti Mediaset. La sentenza è già effettiva, e di conseguenza, se si dovesse tornare alle urne nelle prossime settimane, Silvio Berlusconi potrebbe essere eleggibile per la Camera o per il Senato. Una decisione in anticipo con i tempi quella del Tribunale di Milano, visto che la sentenza era attesa soltanto per il prossimo mese, ma la camera di consiglio si è riunita, ed ha deciso nella giornata di ieri, venerdì 11 maggio.

ANNULLATI GLI EFFETTI DELLA LEGGE SEVERINO

La riabilitazione può avvenire, secondo il codice penale, «solo dopo aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato e dopo aver dato prove effettive e costanti di buona condotta», ed inoltre «estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna». Gli avvocati di Berlusconi avevano depositato l’istanza presso il Tribunale lo scorso 12 marzo, e contro gli effetti negativi della legge Severino (la non eleggibilità per sei anni dalla data del processo, quindi, fino al 2019), avevano anche fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza quest’ultima attesa in autunno. La Procura di Milano potrà decidere di appellare tale sentenza, e ricorrere in Cassazione.

