Governo, nuovo incontro Salvini-Di Maio/ Contratto M5s-Lega con reddito Cittadinanza: nome premier entro sera

Governo, ultime notizie live: nuovo incontro tra Salvini e Di Maio, il contratto M5s-Lega è (quasi) pronto e avrà il reddito di cittadinanza. Entro sera il nome del premier al Colle

13 maggio 2018 Niccolò Magnani

Luigi Di Maio e Matteo Salvini (LaPresse)

L’ultimo incontro previsto per queste trattative, estenuanti, di Governo Lega-M5s è in corso in questi minuti: presenti solo Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che al termine dovrebbero comunicare al Quirinale l’esito finale di questa settimana di lavori e tavoli costanti. Qui trovate tutte le informazioni sul contenuto del contratto di Governo stilato dal lavoro delle ultime 48 ore, mentre la vera grande attesa ora è per il nome/i nomi del premier da presentare al Mattarella entro sera. Una linea di pensiero ritiene che sarà presentata una “terna” di nomi “tecnici” che possano garantire l’equidistanza tra M5s e Lega, mentre lo stesso Movimento 5 Stelle ha fatto sapere che verrà fatto tutto il possibile per un presidente del Consiglio «di alto profilo politico», spiegano le fonti alla Camera. Mentre ci si interroga su chi possa essere quella “figura”, il nuovo incontro a Milano tra i due leader potrebbero finalmente porre fine a questo infinito tempo post-Elezioni per arrivare in settimana al giuramento del nuovo governo “giallo-verde”. Attenzione però, non è detto che questa sera si esauriscano i tavoli: se non usciranno sostanziali novità tra Di Maio e Salvini, già domani mattina è probabile un nuovo tavolo tecnico negli uffici della Lega alla Camera dei Deputati per “limare” gli accordi sul contratto di Governo fatto a 22 punti

IL REDDITO DI CITTADINANZA NEL CONTRATTO

Tra questi svariati punti dell’intesa ci sarebbe il reddito di cittadinanza: lo ha spiegato questo pomeriggio Laura Castelli presente nelle ultime 48 ore nel tavolo ristretto di lavoro tra Lega e M5s: «ci sarà il nostro reddito di cittadinanza per intero, senza alcuna limatura, non si parla di reddito a tempo. […] Non ci sono punti difficili, ci sono temi che interessano i cittadini su cui si discute e si va avanti. Oggi abbiamo parlato di lavoro, superamento della Fornero, quota 100, categorie usuranti. Abbiamo fissato dei punti, è un lavoro laborioso, ci vuole tempo. Non ci sono punti su cui non c'è accordo». All’uscita dal Pirellone, il capogruppo al Senato Gianmarco Centinaio ha spiegato che «non ci sono punti che ci dividono, anzi ci avvicinano perchè vogliamo presentare il migliore programma possibile per questo Paese». Il Partito Democratico intanto, nelle parole del segretario reggente Maurizio Martina, ha commentato le parole del primo pomeriggio di Luigi Di Maio: «Leggo che Lega e Cinque Stelle avrebbero chiesto pazienza perché stanno 'facendo la storia'. Consiglierei di rimanere con i piedi per terra nonostante da giorni abbiano preso in ostaggio il 23esimo piano del Pirellone. Di Maio e Salvini risparmino agli italiani altre sceneggiate inutili».

© Riproduzione Riservata.