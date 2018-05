Mattarella, contratto di Governo Salvini-Di Maio e nomi ministri M5s-Lega/ “Come Einaudi arbitro, non notaio"

Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%"

13 maggio 2018 Niccolò Magnani

Mattarella attende contratto di Governo Lega-M5s (LaPresse)

A chi credeva che Mattarella fosse un Presidente della Repubblica più remissivo e “innocuo” di Napolitano, le ultime settimane stanno esattamente dimostrando il contrario: prima la “mossa” del “Governo tecnico o Elezioni a luglio” per mettere pressione a Lega e M5s (e Forza Italia, di fatto stringendo al passo di lato di Berlusconi, ndr) poi ieri il discorso in cui cita Einaudi (secondo presidente della Repubblica dopo i “cinque mesi” di De Nicola) per l’incarico dato a Pella nelle elezioni del 1953. Un modo, sottile e autorevole, di far mandare un messaggio ai “naviganti” Salvini e Di Maio sui limiti e il perimetro che dovrà avere il governo ai nastri di partenza: mentre oggi si concluderanno le trattative e i vertici tra Lega e M5s (ed entro sera è atteso il plico con i risultati indirizzato al Quirinale), il Presidente della Repubblica medita sul da fare. «Cercando sempre leale sintonia con il governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario»: insomma, come ha poi detto a sua volta Mattarella, il Capo dello Stato «non è un notaio» e può in qualsiasi momento far partire (o tentare almeno) un Governo del Presidente, proprio come quello di Pella nel 17 agosto 1953 dopo il fallimento del primo incarico a De Gasperi (perse la fiducia dopo 32 giorni) e del secondo a Piccioni.

L’AZZARDO DI MATTARELLA

In quel caso allora Einaudi decise di affidare l’incarico di Governo al premier Giuseppe Pella, un economista estraneo a tutte le indicazioni dei partiti di allora: vennero tutti spiazzati e nacque così il primo Governo del Presidente. «Fu il caso illuminante del potere di nomina del presidente del Consiglio dei ministri, dopo le elezioni del 1953 per la quale non ritenne di avvalersi delle indicazioni espresse dal principale gruppo parlamentare, quello della Dc», spiega Mattarella facendo ben capire i parallelismi con la situazione attuale. Insomma, l’avviso risuona al Carroccio e alla Casaleggio Associati e potrebbe essere indicativo anche nelle ultime scelte di premier e ministri: tutti i nomi dovranno essere mandati stasera al Quirinale che poi vaglierà, appunto, non solo come “un notaio passacarte”. In poche parole, è il Capo dello Stato che incarica il Presidente del Consiglio e nomina i ministri dopo aver ascoltato le proposte di quest'ultimo: dunque Salvini e Di Maio possono fino ad un certo punto, poi agirà Mattarella che tutto vuole fuorché le elezioni anticipate ma non vuole neanche consegnare il Paese ad un Governo tenuto “sotto stretto controllo” dai due azionisti di maggioranza Lega e M5s. QUI LA DIRETTA LIVE PER LA FORMAZIONE DEL GOVERNO

