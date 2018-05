Alessandro Di Battista contro Roberto Fico/ Caso colf in nero: “Chi ricopre carica dovrebbe chiarire”

14 maggio 2018 Silvana Palazzo

Alessandro Di Battista si aspetta chiarezza da Roberto Fico, presidente della Camera, sulla vicenda della presunta colf in nero della compagna emersa con un servizio de Le Iene. «Dovrebbe intervenire e riuscire a far capire alla propria compagna che bisogna sistemare questa questione», ha dichiarato l'ex deputato del MoVimento 5 Stelle a “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Ma non chiede dimissioni: «Su questa roba non ci si può dimettere, però», ha chiarito Di Battista. Di sicuro è una vicenda delicata: «Non è che io abbia mai indagato i rapporti delle fidanzate… Poi è evidente che una persona, e io l'ho sempre detta questa cosa, che ricopre un ruolo pubblico, non mi sto riferendo a Roberto Fico, ha il dovere non solo di essere onesto, ma anche di apparire come tale». Lo stesso Di Battista ha ammesso di essere stato molto attento durante la sua attività parlamentare. «Non ve lo nego, stavo molto, molto attento, e un Cinquestelle deve stare ancora più attento, a qualsiasi cosa, fosse anche un semaforo o dove parcheggiare».

ALESSANDRO DI BATTISTA, DAL CASO FICO ALLA CALIFORNIA

Presto Alessandro Di Battista comincerà il suo viaggio con la famiglia negli Stati Uniti. Su Facebook l'ex parlamentare del MoVimento 5 Stelle ha annunciato che il 29 maggio partirà per la California con la compagna Sahra e il piccolo Andrea, nato lo scorso settembre. «Stiamo svuotando la casa. Il 29 maggio partiremo in 3 (io, Sahra e Andrea) direzione San Francisco». E la famigliola, come precisa Di Battista, si muoverà solo con i mezzi pubblici. «Fino a dicembre saremo sulle strade d'America. Dalla California a Panama, con i mezzi pubblici, andando a caccia di idee, di persone che lottano per i loro diritti, di Politica con la P maiuscola». Come riportato dal Corriere della Sera, il capo politico M5s Luigi Di Maio era pronto a mettere il suo nome sul tavolo per la premiership, ma la politica non è più al primo posto tra i suoi pensieri. E infatti conclude il post sul figlio Andrea: «Oggi mi sono venuti a trovare alcuni attivisti campani e anche un neo-eletto. Li ho messi subito al lavoro. Stiamo facendo le bomboniere per il battesimo di Andrea. Buona domenica a tutti».

