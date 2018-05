Giulio Sapelli, chi è?/ Possibile Premier del Governo Lega-M5s: economista ‘critico’, Salvini fu suo studente

Giulio Sapelli potrebbe essere il Presidente del Consiglio del Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Tra i suoi studenti all'Università c'è stato anche Matteo Salvini

14 maggio 2018 Bruno Zampetti

Giulio Sapelli (Lapresse)

Giulio Sapelli potrebbe essere il Presidente del Consiglio del Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Lui stesso ha confermato di essere stato contattato per dare la propria disponibilità. L’economista ha anche detto che gli è stato riferito che la scelta potrebbe ricadere su Giuseppe Conte. Per alcuni analisti Sapelli sarebbe più gradito alla Lega, mentre Conte al Movimento 5 Stelle. Tuttavia Sapelli stesso ha detto di essere stato contattato da entrambi i partiti. Inoltre, ha già fatto sapere che in caso diventasse Premier vorrebbe avere Domenico Siniscalco come ministro dell’Economia. In questo caso ritroverebbe un concittadino. Giulio Sapelli, nonostante viva da tempo a Milano, è infatti nato a Torino nel 1947 (Siniscalco è nato nella stessa città, ma nel 1954). Si è laureato in Storia economica, materia che ha insegnato fino a poco tempo fa all’Università di Milano, quando per raggiunti limiti di età (i professori universitari devono andare in pensione una volta raggiunti i 70 anni) ha dovuto smettere.

GIULIO SAPELLI, POSSIBILE PREMIER: SALVINI TRA I SUOI STUDENTI

Tra i suoi studenti Giulio Sapelli ha avuto anche Matteo Salvini. Lo stesso leader del Carroccio di recente aveva proprio ricordato in televisione di aver conservato un buon ricordo del suo Professore, nonostante i suoi studi universitari non siano sfociati in una laurea. Forse è questo il motivo per cui il suo nome viene ora associato alla Lega. Nella sua attività accademica, Sapelli ha svolto ricerca sia a Londra che a Barcellona, a Buenos Aires e a Parigi. È stato Visiting Professor presso le università di Praga, Berlino, Buenos Aires, Santiago del Cile, Rosario, Quito, Barcellona, Madrid, Lione, Vienna, South California, Wollongong/Sidney e New York. Fa parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione Eni Enrico Mattei, figura che ha sempre apprezzato, come quella di Adriano Olivetti, cui ha dedicato un libro scritto con Davide Cadeddu.

LE CRITICHE A MONTI E ALL’UE

Sono molti i libri scritti da Giulio Sapelli, l’ultimo dei quali recentemente pubblicato da Guerini e associati dal titolo “Oltre il capitalismo”, di cui potete trovare qui una recensione di Gianfranco Fabi. Tra i suoi testi anche “L’inverno di Monti”, in cui non ha risparmiato critiche al modo con cui è nato il Governo Monti alla fine del 2011. Nei suoi articoli e interviste ha più volte preso posizione contro la tecnocrazia europea e l’ordoliberismo tedesco, considerati cause della profonda crisi vissuta dall’Europa e da alcuni suoi paesi, in particolare quelli del Sud come l’Italia. Anche per queste posizioni, quindi, sarebbe un candidato ideale per la Lega il Movimento 5 Stelle.

