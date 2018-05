Governo Lega-M5s, stallo premier e programma/ Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio: Quirinale dà tempo

Governo M5s-Lega, stallo su premier, programma e contratto: Mattarella non parla dopo Salvini e Di Maio e concede altro tempo, ma è spiazzato. Scenari e ultime notizie live

14 maggio 2018 Niccolò Magnani

Salvini e Di Maio, ancora distanze per il Governo

Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tutt’altro che vicini a formare un Governo: gli ultimi giorni hanno visto tavoli e trattative serrate, «giorno e notte», hanno ripetuto i due leader nei due discorsi post-Consultazioni (qui tutta la cronaca live di giornata, ndr), ma non si è arriva ancora ad una quadra. I toni sono più distesi (più quelli del grillino, meno quelli del leghista) e ognuno ringrazia l’altro per lo sforzo che ci sta mettendo: ma Salvini l’ha detto chiesto, «siamo ancora con diversi punti di distanza su temi come immigrazione, legittima difesa, giustizia, infrastrutture e Europa con vincoli esterni». Ecco non proprio pochino per un Governo che dovrebbe nascere a breve su un contratto condiviso su alcuni punti chiave per unire i gruppi parlamentari di Lega e M5s: ma la vera novità della giornata non è neanche questa. Ci si aspettava infatti l’intervento di Mattarella al termine delle Consultazioni al Quirinale, o che almeno il segretario Zampetti illustrasse i prossimi step “finali”. Ecco, non avviene nulla di tutto questo: il Capo dello Stato non parla, Zampetti nemmeno e non vi saranno neanche note ufficiali del Quirinale. Questo significa che lo stesso Mattarella è rimasto come spiazzato dalle distanze profonde ancora presenti, oltre che alla mancanza di un nome condiviso per il premier: dal Colle trapela di come viene preso atto delle richieste di M5s e Lega e viene concesso altro tempo, ma lo stallo resta ancora evidente e il Quirinale medita intanto di fissare un termine ultimo, questa volta veramente, da dare ai partiti per far partire questo benedetto Governo. Il 4 marzo è sempre più lontano..

CONSULTAZIONI: COSA HANNO DETTO SALVINI E DI MAIO

Se per caso vi siete persi le dichiarazioni di Di Maio e Salvini e non avete capito perché invece che avere un Governo questa sera, ancora una volta si rimane in uno stallo “attivo” ma pur sempre senza intesa, ecco un utile vademecum. Un riassunto di quanto hanno detto i due leader, con annesso video se volete anche controllare di persona lo stato dello stallo attuale: Di Maio resta soddisfatto del clima che si respira al tavolo per il contratto e spiega anche di alcune convergenze sui temi. Ammette però che per ora «di nomi per il premier non ne facciamo ancora», e soprattutto che hanno chiesto «ancora un po’ di tempo, alcuni giorni, per fissare al meglio i punti del programma condiviso». Salvini, di contro, è molto più preoccupato e mette più “se” che “certezze” nell’immediato discorso post-consultazioni: per il leader della Lega, pur ringraziando Di Maio e M5s per l’ottimo sforzo fatto in questi giorni di tavoli, «ancora non ci siamo su molti punti. «Stiamo discutendo sull'idea di Italia che vogliamo, anche animatamente con l'M5s. […] Il governo parte se può fare le cose per cui gli italiani ci hanno votato». Poi illustra i punti di distanza, ovvero immigrazione, infrastrutture e vincoli rigidi dell’Europa: «Serve un accordo di governo omogeneo, su alcuni punti importanti ci sono ancora distanze con M5s», per poi concludere il messaggio con «Per serietà vi dico che serve tempo per capire se questo governo può partire o se Lega e M5s si salutano». Come ultimissima “nota” del giorno, la Lega ha fatto sapere che esattamente come il M5s su Rousseau anche il Carroccio vuole ascoltare i propri elettori sul contratto di governo che uscirà (allora è certo che uscirà?) col M5s. «l'ufficio organizzativo federale ha inviato una lettera ai segretari regionali e provinciali per invitarli a prenotare le piazze per il prossimo weekend per consentire lo svolgimento di una consultazione tra la cittadinanza sul contratto di governo. Ogni gazebo - si legge nella lettera pubblicata dall’Ansa - dovrà dotarsi di un'urna per raccogliere le schede votate».

