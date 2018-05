Berlusconi ‘riabilitato’ vuol spaccare il Governo gialloverde/ Forza Italia e FdI: “M5s è inaffidabile”

Berlusconi "riabilitato" vuole spaccare il Governo gialloverde di Salvini e Di Maio: Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti, "M5s sono inaffidabili". Le mosse nel Centrodestra

15 maggio 2018 Niccolò Magnani

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini (LaPresse)

Silvio Berlusconi come l’Araba fenice: risorge sempre. Mentre con il suo “via libera” qualche giorno fa sembrava che avesse dato definitivo lancio del nuovo governo con astensione “critica” di Forza Italia, ora tutto è di nuovo cambiato. Intanto Salvini e Di Maio non hanno ancora trovato un accordo (e non è detto che vi riescano, come hanno fatto intuire Lega e M5s in queste ore), Mattarella ha concesso altro tempo anche se resta alquanto irritato per la lungaggine (in cui anche lo stesso Presidente della Repubblica ha qualche responsabilità) delle trattative e nel frattempo Berlusconi è stato riabilitato dalla giustizia italiana con ufficiale istanza del Tribunale di Milano. Ergo, è di nuovo candidabile, risorgendo per l’ennesima volta. Ora infatti Silvio torna alla carica per provare a convincere l’alleato Matteo a lasciare i “grillini inaffidabili” per tornare al voto e vincere queste benedette Elezioni anticipate. Il piano è semplice: stare in silenzio, vedere lo svolgersi degli eventi ed esercitare le pressioni giuste. L’ex premier ha “solamente” ricordato all’alleato del Carroccio - secondo i retroscena sui quotidiani - le distanze di vedute con i 5Stelle: sulla giustizia, sulle infrastrutture, sulla sicurezza e ovviamente sul tema dei migranti. Insomma, un tifo mai negato perché questa trattativa verso il Governo gialloverde naufraghi il più possibile: il piano è calato, ora tocca ai due giovani duellanti dell’infinita partita a poker. Sapendo però di aver dietro di loro l’anziano esperto “pronto” a rientrare sul tavolo di gioco..

FORZA ITALIA TIFA PER IL NAUFRAGIO: “M5S È INAFFIDABILE”

«Avevamo messo in guardia Salvini», spiega Mariastella Gelmini; «io a questo punto dubito che ci sarà un governo», rilancia Renato Brunetta; «Salvini prenda atto dei rischi che sta correndo», afferma Giorgio Mulè. Insomma, Forza Italia lancia l’avviso all’alleato Salvini: «quel Di Maio lì è inaffidabile come tutti i 5Stelle, te lo avevamo detto», si potrebbe riassumere così il senso di queste ultime ore in cui il Governo gialloverde è tutto fuorché decollato. La leader di Fratelli d’Italia, come va ripetendo da giorni, tiene fissa la linea: «farei una riflessione prima di chiudere accordo con M5S», spiega Giorgia Meloni. Berlusconi resta in silenzio ma il giudizio è lo stesso: quegli altri sono inaffidabili, bisogna mollarli e andare al governo insieme con la sola coalizione di Centrodestra. Non solo, la Meloni è convinta che «con una legge elettorale decente a quest’ora noi stavamo già governando»: ora non resta che vedere cosa deciderà Salvini che ieri sera dopo le consultazioni ha ringraziato i due alleati di Cdx per la pazienza e la possibilità concreta concessa alla Lega di far partire questo benedetto governo. Ora però le difficoltà all’orizzonte sono parecchie e lo spettro di un voto di nuovo anticipato si riavvicina “sinistramente”..

