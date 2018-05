Dombrovskis avvisa Di Maio e Salvini: "Italia riduca il debito"/ Tajani, "Ue preoccupata"

L'Europa dei vincoli, Di Maio e Salvini avvisati: l'Ue irrompe sulla scena politica italiana con le parole di Dombrovskis, il monito affinché l'Italia riduca il debito e rispetti i parametri

15 maggio 2018 - agg. 15 maggio 2018, 12.31 Dario D'Angelo

Le parole di Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue devono essere lette come un monito a Salvini e Di Maio in vista della formazione di un nuovo governo? Probabilmente sì. Basta leggere l'intervista rilasciata da Antonio Tajani a Il Corriere della Sera, in cui il presidente del Parlamento Europea conferma come a Bruxelles ci sia non poca preoccupazione rispetto all'esecutivo che potrebbe nascere da un'intesa tra MoVimento 5 Stelle e Lega:"In Europa c’è preoccupazione ma ci si aspetta di sapere di più su premier e programma. Ormai - ha detto Tajani - si pensa di sottoporre al web le scelte, come se la fiducia la dessero i social. Qui ormai stiamo parlando dell’ipotesi di sottoporre un programma di governo a poche centinaia di persone che dovrebbero approvarlo o bocciarlo via web, come se la fiducia la concedessero i social, e non il Parlamento". Secondo l'esponente di Forza Italia, però, le possibilità che l'accordo tra grillini e Carroccio vada in porto sono in picchiata:"Credo che Salvini si stia rendendo conto che aveva ragione Berlusconi quando diceva che sarebbe stato difficile fare un governo con il M5S, perché abbiamo diverse visioni della democrazia. Forza Italia è all’opposizione rispetto a questa ipotesi di governo, ma non abbiamo voluto ostacolare il tentativo e non lo faremo. Continuiamo a credere che con il M5S non sia possibile trovare un’intesa che serva all’Italia, e non vogliamo violare il patto fatto con gli elettori. Pensiamo serva un governo che faccia contare il nostro Paese in Europa, forte e autorevole". (agg. di Dario D'Angelo)

TORNA L'EUROPA DEI VINCOLI

Nemmeno il tempo di formare il nuovo governo che Luigi Di Maio e Matteo Salvini si trovano a dover fare letteralmente "i conti" con l'Europa. Un'Unione Europea che spesso e volentieri non fa nulla - bisogna riconoscerlo - per presentarsi sotto una luce diversa da quella che la descrive come un'istituzione sovra-nazionale buona a mettere vincoli antipatici (benché alle volte necessari) da rispettare. Così assume i contorni di un'entrata con il piede a martello l'intervista rilasciata a Politico dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, il quale interpellato sull'Italia, come riportato da La Repubblica, ha dichiarato:"E' chiaro che l'approccio alla formazione del nuovo Governo e l'approccio rispetto alla stabilità finanziaria deve essere quello di rimanere nel corso attuale, riducendo gradualmente il deficit e riducendo gradualmente il debito pubblico". Non sembra iniziare con il piede giusto dunque il rapporto tra Bruxelles e l'esecutivo nascente, per quanto Dombrovskis tenga a precisare che questo è l'approccio che la Commissione mantiene "indipendentemente dal Governo che ci sarà", e che "è lo stesso di Mattarella, che durante durante il processo di formazione del Governo ha enfatizzato la necessità di mantenere gli impegni europei".

DOMBROVSKIS, "ITALIA RIDUCA DEBITO PUBBLICO"

Per quanto Dombrovskis abbia cercato di ridurre al minimo l'impatto delle sue dichiarazioni, sottolineando a Politico che la Commissione UE non intende "coinvolgersi" nel dibattito sulla formazione dell'esecutivo, ma è "pronta a lavorare con le autorità democraticamente elette degli Stati membri", è chiaro che le sue parole sono destinata a far sollevare le proteste soprattutto dai soggetti che stanno tentando di chiudere l'intesa di governo: Di Maio e Salvini in rappresentanza di MoVimento 5 Stelle e Lega. Dombrovskis non ha anticipato il giudizio sui conti pubblici dell'Italia atteso per la prossima settimana, ma ha spiegato che le raccomandazioni della Commissione all'Italia si concentreranno sulle "questioni di bilancio". L'Italia, ha spiegato Dombrovskis, "ha il secondo debito pubblico" della zona euro, per questo "è molto chiaro che in questa fase di crescita economica deve metterlo in discesa".

