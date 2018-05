Mattarella a Genova: lascia tempo a Salvini e Di Maio/ Sapelli, “il Presidente vuole solo il Governo tecnico”

Mattarella a Genova per Gaslini e Itl: lascia tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, "ha fatto veto su di me. Il Presidente vuole solo il Governo tecnico"

15 maggio 2018 Niccolò Magnani

Sergio Mattarella (LaPresse)

Sergio Mattarella, il giorno dopo: un viaggio a Genova programmato da tempo sarà l’occasione per meditare su tutti i punti ancora irrisolti della complicatissima partita post-Elezioni. Il governo Salvini-Di Maio non parte, ancora, nonostante le Consultazioni di ieri sembravano dare la linea giusta e l’avvio sperato: si riparte da trattative e “tempo richiesto” che il Colle ha concesso, non crediamo particolarmente sorridente. Altri giorni in cui trovare un asse per un nome premier condiviso e un contratto sui temi principali che Salvini stesso ieri ha detto essere «molto difficile da limare». Oggi il Capo dello Stato sarà appunto a Genova per visitare l’ospedale dei bambini tra i più famosi al mondo, il Gaslini, e poi si dirigerà all’Istituto Italiano della Tecnologia. Ad accogliere Mattarella ci saranno, tra gli altri, l’arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Fondazione Gaslini, Pietro Pongiglione, presidente dell'ospedale, il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti e i medici dell'ospedale, il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Al netto delle uscite pubbliche, potrebbe anche essere l’occasione - la prima dopo lo stallo ennesimo di ieri - di un commento su quanto potrebbe ora avvenire nei prossimi giorni decisivi.

SAPELLI, “MATTARELLA NON MI HA VOLUTO PREMIER”

Per ora l’ultima scelta del Presidente è stata quella di non concedere alibi a Di Maio e Salvini, ovvero di lasciarli andare per la loro strada senza “mettersi d’intralcio” su eventuali nomi usciti ieri o sul contenuto del contratto di governo. Di questo avviso però non lo è affatto il “candidato premier” per qualche ora Giulio Sapelli, noto economista e professore che Salvini avrebbe indicato come possibile soluzione allo stallo per Palazzo Chigi. In una intervista esclusiva al Sussidiario.net Sapelli ci mostra come le trame fra Quirinale e Di Maio potrebbero aver fermato tutto: «Mi sorprendere che le Camere non contino più nulla, a qualcuno fa comodo ignorarle». In maniera come sempre diretta e schietta, il professore spiega che a mettere un veto sulla sua salita a Palazzo Chigi è stato «l’asse Mattarella-Di Maio, prono all’Europa, anzi a questa Europa, alla Ue così come è». L’invettiva è di quelle importanti e anche pesanti, quando arriva a dire che «Forse quando Mattarella è andato a trovare Napolitano ha contratto la sua malattia». Per Sapelli, il Capo dello Stato vuole un governo tecnico, ma «mi chiedo però quale sia il tecnico che si presta. Il paese si accorgerà che abbiamo avuto una grande occasione, quella di rinegoziare l'Europa, di uscire dalla deflazione e dare un po' di respiro ai paesi europei senza cadere nel nazismo economico, che se andiamo avanti così è quello che ci aspetta», conclude l’economista. QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A GIULIO SAPELLI

