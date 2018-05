ROCCO CASALINO, MENTANA BLOCCA IL COLLEGAMENTO: FUORIONDA AL TG LA7/ Video, Vittorio Sgarbi: “Lui è un incubo”

Rocco Casalino fuorionda al Tg La7: Enrico Mentana interrompe il collegamento. Video, “Non è corretto”. Così il direttore del telegiornale, rientra in studio tagliando la diretta

15 maggio 2018 - agg. 15 maggio 2018, 12.30 Davide Giancristofaro Alberti

Il fuori onda di Casalino a La7

Che Rocco Casalino e Vittorio Sgarbi non si siano mai amati, è cosa nota e risaputa. L’astio nei confronti del capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle da parte del critico d’arte, non è mai stati celato, e anche nelle ultime ore è venuto galla. In un post pubblicato sul proprio profilo pubblico, il Vittorio nazionale ha postato una vecchia foto di Casalino in costume, risalente ai tempi del Grande Fratello, con tanto di commento: «Al tavolo delle trattative tra M5S e Lega c’è tale Rocco Casalino, noto per aver partecipato al Grande Fratello. No, non può essere la realtà: è un incubo». Sgarbi non riesce quindi a digerire il fatto che un ex concorrente del noto reality show di casa Mediaset possa sedersi ad un tavolo insieme ad altri esponenti politici per decidere le sorti del nostro paese. Un’idea sostenuta comunque da molti, visto che il post di Sgarbi in questione è stato condiviso migliaia di volte su Facebook, ricevendo moltissimi “mi piace”. Nel frattempo, Casalino è stato protagonista di un fuorionda avvenuto durante la Maratona Mentana di ieri, video che potete trovare qui in basso. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

FUORIONDA DI CASALINO A TG LA7: MENTANA BLOCCA TUTTO

«Il carcere per gli evasori era nel nostro programma e anche nel loro… mi stai registrando? In campagna elettorale, entrambi dicevamo questa cosa…». Inizia così un collegamento avvenuto durante la “Maratona Mentana” di ieri dedicata alle consultazioni, condotta dal noto giornalista Enrico Mentana. A parlare è Rocco Casalino, il capo della comunicazione del Movimento 5 Stelle, che però non sa di essere ripreso, così come lo stesso inviato di La 7. Mentana si è accorto dell’inghippo, ed ha quindi deciso di interrompere il collegamento con Roma e con il cronista politica, riportando le immagini dello studio del tg.

IL VIDEO DELL’ACCADUTO

«Non è corretto – ha commentato il direttore del telegiornale una volta rientrato in studio – Casalino ha chiesto se lo stiamo registrando. Celata è stato onesto e non sapeva che noi in realtà eravamo in collegamento. Non mi importa niente di carpire le cose quando poi le può raccontare Celata. Non abbiamo bisogno di mezzucci». Una mossa onesta e apprezzabile quella del navigato Mentana, che ha preferito quindi rientrare nello studio, tagliando la diretta con la capitale, evitando di carpire qualche segreto da parte dell’esponente del Movimento 5 Stelle, cosa che invece molti altri avrebbero fatto. Se vi siete persi il siparietto andanto in onda ieri in diretta tv, qui trovato il video di quanto accaduto.

© Riproduzione Riservata.