Governo M5s-Lega, programma e contratto/ Salvini e Di Maio: “la fine è vicina, tra poco il Premier”

Governo M5s-Lega, le ultime notizie: Salvini e Di Maio, "la fine è vicina". Pubblicata una bozza del contratto di programma, chi sarà il primo ministro?

Luigi Di Maio e Matteo Salvini (LaPresse)

Governo M5s-Lega, è il giorno della verità. Oggi, mercoledì 16 ottobre 2018, dovrebbe arrivare la fumata bianca o la fumata nera dopo giorni di trattative e di lavoro sul contratto di governo tra i pentastellati e il Carroccio. Ieri i due leader politici lo hanno chiarito: prima Matteo Salvini, “siamo al tratto finale”, e poi Luigi Di Maio, “forse domani si chiude”, hanno confermato che nel corso delle prossime ore si arriverà alla decisione finale. Non si è ancora parlato di nomi e cognomi per quanto riguarda premier e squadra di ministri, con le due forze politiche che sono al lavoro per limare le distanze sui punti del programma. E, a proposito di contratto, ieri l’Huffington Post ha pubblicato in esclusiva una copia del documento sul quale stanno discutendo M5s e Lega: da questo si può ben capire come restino dei nodi da sciogliere,in particolare per quanto riguarda giustizia, vincoli dell’Unione Europea e immigrazione.

PROGRAMMA DI GOVERNO M5S-LEGA: IL COMITATO DI CONCILIAZIONE

La copia del contratto per il “Governo del cambiamento” sta facendo molto discutere e, oltre ai punti di distanza tra i due partiti, è stato dibattuto il cosiddetto “comitato di conciliazione”: parliamo di organo consultivo e decisionale che serve per regolare i dissensi nella cooperazione tra le due forze politiche o prendere nuove decisioni. Discusso, in particolare, il possibile conflitto istituzionale creato dall’introduzione di questo nuovo organo: il comitato di conciliazione infatti rischierebbe di assumere, sminuire e addirittura sostituire il ruolo del Consiglio dei Ministri. E, per di più, qualora tra i due partiti non giungesse un accordo su temi controversi, le azioni saranno sospese per almeno dieci giorni, così da dare al Comitato il tempo necessario per raggiungere un accordo e suggerire le scelte conseguenti. Insomma, una bozza che ha creato il caos e che non è stata smentita da nessuno dei due partiti: una opzione dunque che resta possibile.

SALVINI: "O SI PARTE O SI VOTA"

I due leader politici ieri hanno fatto il punto della situazione sulla trattativa e Matteo Salvini, leader della Lega, ha ribadito ancora una volta: “Stiamo facendo l’esatto contrario di ciò che faceva la vecchia politica anni fa. Noi abbiamo completamente ribaltato l’ottica: prima si cerca di individuare una tempistica delle cose da fare. Se fino all’ultimo ci sarà la possibilità di trasformare in fatti ciò che abbiamo scritto nel programma e se si riesce a dare all’Italia un’idea di futuro, si parte”. E, dopo aver affermato che si è "al tratto finale", ha sottolineato: “Ormai siamo al dunque: o si parte o si vota. O si parte in battaglia, perché c’è l’esercito e un disegno coerente, o niente”. Oltre alle distanze da limare sui punti programmatici, resta un rebus la questione primo ministro: le candidature di Conte e Sapelli sono tramontate e difficilmente uno tra Di Maio e Salvini si accomoderà sulla poltrona di Presidente del Consiglio. Esclusa l'opzione tecnica, resta da valutare quale dei due partiti avrà l'ultima parola sul nome...

© Riproduzione Riservata.