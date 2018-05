Governo, nuovo vertice Di Maio-Salvini/ Contratto con Lega pronto, premier al M5s? Nomi: Fraccaro e Bonafede

Governo, ultime notizie live: contratto M5s-Lega pronto e siglato, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro

17 maggio 2018 Niccolò Magnani

Governo Salvini-Di Maio (LaPresse)

È in corso l’ennesimo vertice tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini dopo la lunga giornata (per molti campale) di ieri dove si è arrivati a chiudere il contratto per il Governo del cambiamento tra Lega e Movimento 5 Stelle (qui tutti i dettagli del contratto e le trattative politiche). Alla Camera i due giovani leader stanno provando a siglare definitivamente l’accordo di Governo, con tutti i punti nodosi ancora in campo (pensioni, migranti, rapporti Ue, lavoro e giustizia) ma soprattuto provano a trovare la quadra per il nome del premier condiviso da presentare al Quirinale nelle prossime ore/giorni. Stando a quanto conosciuto fin ora, l’intesa tra i due verte su circa 40 pagine con 29 punti di contrato in cui l’intesa è stata raggiunta sul fronte Euro (nessun referendum per l’uscita, linea condivisa di volta in volta con i partner europei), sul reddito di cittadinanza, sulla flat tax e sul taglio ai costi della politica. Sparisce la richiesta di cancellazione del debito, riduzione parlamentari e tema vaccini (di cui ancora bisogna capire se sarà confermata l’obbligatorietà scolastica o se invece verrà rivisto il decreto Lorenzin). Secondo le ultimissime novità, tanto Di Maio quanto Matteo Salvini non dovrebbero entrare nella squadra di governo - che avrà solo nomi politici, affermano i due gruppi parlamentari - ma fare quel passo di lato “decisivo” per poter evitare al prossimo Presidente del Consiglio l’imbarazzo di avere nel CdM i due principali azionisti di Governo, «Io mi auguro che ci siamo, sarebbe un modo anche per metterci alla prova, ma se per arrivare a far partire un governo è utile che il segretario della Lega e il capo politico del Movimento 5 stelle stiano fuori staremo fuori», spiegava ieri Di Maio.

LA ROSA DEI NOMI

Come detto anche ieri da Di Maio e Salvini, la trattativa andrà ad oltranza fino a che non si arriverà a ridurre la rosa ad uno, massimo due nomi da verificare poi con Mattarella per l’effettiva validità della scelta. Dovrà essere un nome condiviso, politico e non è detto che possa essere “terzo”: dopo le trattative della notte e prima di entrare a Montecitorio questa mattina, pare che le carte siano leggermente cambiate e un Cinque Stelle potrebbe essere provato come primo ministro. Stando alle indiscrezioni di stampa, i nomi in campo sono quelli di Bonafede, Fraccaro, Spadafora o Vito Crimi, oltre allo stesso Di Maio che come ipotesi rimane in piedi. Pare sia tramontata l’idea di una staffetta con Salvini, con la Lega che invece avrebbe richiesto (e ottenuto) la guida del Ministero degli Interni, come fortemente voluto dal Carroccio. Stando a quanto scrive Repubblica poco fa, Massolo (presidente del Cda di Fincantieri) potrebbe essere il nuovo ministro degli Esteri, Bonafede alla Giustizia se non farà il premier e Giorgetti potrebbe essere il nuovo sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi. Per la Lega anche Turismo e Agricoltura mentre Politiche Ue ed Economia, pare, possano essere affidate ai tecnici (torna di attualità Sapelli?). Tutto è ancora in gioco e fino a che non si sbloccherà la trattativa personale tra i due leader non si saprà la tempistica e l’effettiva realizzazione finale del “contratto per il Governo del cambiamento”, come recita la bozza finora uscita.

