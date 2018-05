Sondaggi Elettorali Politici: Centrodestra al 42%/ Governo Lega-M5s: per il 20% dura solo fino ad Autunno 2018

Sondaggi elettorali politici, Fabbrica Politica: Centrodestra al 42%, M5s sotto al 30%. Quanto dura il Governo Lega-Di Maio? Per il 20% solo fino all'Autunno 2018

17 maggio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici 2018 (LaPresse)

FABBRICA POLITICA (12 MAGGIO): CENTRODESTRA AL 42%

Secondo i sondaggi pubblicati oggi dal Giornale e condotti da Fabbrica Politica tra l’11 e il 12 maggio, il Centrodestra guadagna e non poco da questi quasi tre mesi di trattative post-Elezioni. I dati elettorali dello studio di Fabbrica Politica mostrano come la coalizione di Berlusconi e Salvini è cresciuta fino, addirittura, al 42% se si dovesse votare domani: il tutto garantito dall’11,2% di Forza Italia e soprattuto dal 25,6% della Lega, in crescita netta dopo le elezioni del 4 marzo, mentre il resto è terreno di Fratelli d’Italia e NcI (sotto comunque all’1% il partito di Lupi e Fitto). Il Movimento 5 Stelle invece, penalizzato dalla politica dei due forni di questa spasmodica ricerca del Governo, scende dal 30% al 29,6% in attesa di vedere se Luigi Di Maio diventerà comunque premier o se invece dovrà sottostare alle richieste degli alleati di Governo. Matteo Spigolon, fondatore di Fabbrica Politica, ha spiegato il senso e il motivo di questi ultimi sondaggi espressi: l’aumento dei voti di Forza Italia deriva dal «rientro di una parte di elettori ai quali non piace il governo con i Cinque Stelle e dalle notizie sulla riabilitazione di Berlusconi». In molti comunque ritengono che si debba tornare al voto entro l’anno e in questo senso al Centrodestra, ad oggi, converrebbe maggiormente come spiega anche il dato espresso dai sondaggi Piepoli che vediamo qui sotto.

PIEPOLI (16 MAGGIO): QUANTO DURA IL GOVERNO M5S-LEGA?

Nell’ultima sfornata elettorale della casa sondaggistica di Nicola Piepoli (effettuata il 14 maggio scorso) si fa luce e domanda attorno alla possibilità di una durata effettiva del Governo gialloverde: secondo il 20% degli elettori intervistati nel sondaggio, l’esecutivo guidato da Di Maio e Salvini avrebbe vita solo fino ad Autunno 2018, bocciando così la tenuta possibile del contratto di Governo appena siglato. Il 16% ritiene invece che si possa tirare fino a Primavera 2019 prima di tornare alle urne, mentre solo il 9% pensa che tale governo possa concludere l’intero anno prossimo senza scossoni o ribaltoni. Il 19% invece intende dare fiducia al contratto firmato (quasi) da Salvini e Di Maio e ritiene che il Governo possa tranquillamente arrivare a fine legislatura completando il più possibile delle 40 pagine di bozza presentate nelle prossime ore.

