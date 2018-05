Governo, il nuovo Contratto Lega-M5s/ Da No a Sì Tav, Sud e Ue: Di Maio-Salvini, “noi no premier”

Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. Ultime notizie live

18 maggio 2018 Niccolò Magnani

Governo Di Maio-Salvini: contratto Lega-M5s è pronto (LaPresse)

Per la partita sul premier gli accordi sono ancora in alto mare tra Di Maio e Salvini: per tutto il resto, il contratto chiuso ieri sera dovrebbe essere stato definitivamente chiuso: le bozze che circolano ancora in giro tra i vari organi di stampa sul contratto sono in parte “vecchie” e in parte ottengono i nuovi temi “limati” dai tavoli tecnici di Lega e Movimento 5 Stelle chiusisi ieri in maniera definitiva. Lo stallo sembra, questa volta, vicino all’addio con un Governo che potrebbe entro lunedì essere presentato “ufficiosamente” a Mattarella per poter poi dare atto formale nella prossima settimana. «Né io né Di Maio saremo premier», ha tagliato cortissimo ieri sera ad Aosta Matteo Salvini, facendo intendere che i toni dell’accordo sono ancora tesi su quel punto. Oggi dovrebbero vedersi di nuovo a Milano e l’impressione è che si stia cercando un nome tra i grillini che possa piacere anche al Carroccio, o ancor più difficile un “nome terzo” che possa fungere da sintesi per entrambi gli azionisti di governo. Lunedì si va tutti al Colle per proporre la squadra, ma le fumate nere continuano e ieri Salvini si è detto sibillino sulla possibilità che non per forze si arriverà ad un accordo, se non ci sono le condizioni. «Senza un accordo, spiega Salvini, «la parola tornerà al presidente Mattarella. Altro tempo non ne vogliamo portare via»; Di Maio è invece molto più possibilista (anche perché parte dalla forza di avere più voti e seggi e di poter fare la “voce grossa”), «Adesso stiamo ragionando sul nome del premier. È la cosa che dobbiamo ancora dirimere, ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Vi dico che sono molto fiducioso perché, creata la base del governo, il premier non sarà un problema».

LA NUOVA BOZZA DEL CONTRATTO

Si chiama “Contratto per il Governo del cambiamento”, vede la firma di Lega e Movimento 5 Stelle ma non è ancora ben chiaro quale “bozza” circoli sui giornali che possa essere quella giusta. Molto semplicemente si può risolvere il tutto partendo dall’assunto che l’ultimissima versione del Contratto messa a punto dai tavoli tecnici di Giorgetti e Spadafora è un sostanziale “maxi-ammorbidimento” dei punti principali d’attrito fra le due forze del prossimo Governo. Ci sarà la flat tax e il reddito di cittadinanza, ma bisognerà capire con quali coperture e con quali tempistiche; ci saranno i vaccini con la ridiscussione sul decreto Lorenzin, ancora senza sapere bene se per toglierlo o per modificarlo; non vi sarà il referendum sull’Euro e il piano Ue verrà ridimensionato rispetto agli accordi con i partner europei. All’ultimo spuntano provvedimenti per il Sud (dopo le polemiche contro il M5s per non aver inserito il piano del Contratto iniziale, ndr) e sulla legittima difesa per il piano Giustizia («si prevede la riforma e l’estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di incertezza interpretativa (con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa), che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subito un’intrusione nella propria abitazione e nel proprio luogo di lavoro», si legge nella bozza). Importante, anche qui modificata dopo la prima versione uscita, il cambio netto sulla questione Alta Velocità: niente stop ai lavori, passando dal No Tav al Sì Tav. E poi tanti altri punti ancora, con una bozza che è pronta a divenire carta ufficiale da portare al Quirinale con un unico, grande punto di domanda che prende dentro tutti gli altri: e le coperture?

© Riproduzione Riservata.