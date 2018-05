Assemblea Nazionale Pd a Roma/ Verso il Congresso o Martina nuovo Segretario: scontro tra Renzi e le minoranze

19 maggio 2018 Niccolò Magnani

Assemblea Nazionale Pd (LaPresse)

Alle ore 10 inizieranno i lavori dell’Assemblea Nazionale del Partito Democratico: la resa dei conti, quella reale, dopo la sconfitta del 4 marzo e le dimissioni di Matteo Renzi, vincitore solo un anno fa alle Primarie dem contro gli sfidanti Andrea Orlando e Michele Emiliano. Il Presidente Pd Matteo Orfini ha convocato i lavori e tutti i delegati a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel (via Aurelia, 619) con gli accreditamenti dalle ore 9 e l’inizio dei lavori alle ore 10. Resa dei conti definitiva contro Matteo Renzi? Se da settimane si attendeva quest’appuntamento per vedere l’ormai ex segretario spiegare la sconfitta e, con buona probabilità, essere messo in minoranza in Assemblea, nelle ultime ore di ieri si è assistito ad un tentativo di mediazione della stessa corrente renziana che vorrebbe evitare di arrivare ad una sanguinosa “conta interna”. Nel momento in cui il Governo del Paese sta per andare in mano a Lega e M5s, molti dei big dem non vorrebbero dividersi ulteriormente bensì riorganizzarsi per poter opporre una solida opposizione ad una insolita compagine di Governo sui molti punti diametralmente distante dalla storia del Partito Democratico. «Evitiamo la conta, nessuno capirebbe»: questo era lo slogan che circolava ieri tra i maggiori big del partito, da Gentiloni a Renzi, passando per i capigruppo Delrio e Marcucci e arrivando fino a Fassino, Orfini, Guerini e Rosato. Il tentativo è chiaro: quello di non arrivare a spaccarsi sulla scelta fra Congresso o nuovo segretario “subito”. «Sarebbe incomprensibile una conta interna proprio nei giorni in cui gli avversari, Lega e Cinquestelle, sono impegnati a far votare i propri militanti sul programma di governo, nessuno la capirebbe fuori», spiegava Renzi ai suoi 24 ore fa.

ASSEMBLEA NAZIONALE PD, CAOS SULL’ORDINE DEL GIORNO

Il tentativo, in extremis, è quello di arrivare a modificare l’ordine del giorno che in prima battuta prevedeva le dimissioni del segretario Matteo Renzi e gli «adempimenti conseguenti alle dimissioni del Segretario nazionale di cui all’art. 3 comma 2 dello Statuto del Partito Democratico». I renziani, e con lui anche i big da Gentiloni a Fassino, chiedono all’Assemblea di sciogliere tutti gli organi del partito e dare il via al Congresso, con primarie in autunno e nuovo segretario già in ottobre. La minoranza di Orlando, Emiliano, Franceschini e Martina invece punta all’elezione immediata di un nuovo segretario che porti fuori dalla palude il Pd giunto ai minimi storici: se passasse la linea Renzi infatti, la guida andrebbe in maniera provvisoria a Orfini, mentre Martina - negli ultimi mesi sempre più distante a colui di cui era il vicesegretario - vorrebbe raccogliere l’eredità dell’ex premier dopo il fallimento dimostrato alle Elezioni. In palio, sopra a tutto, ci sono le composizioni delle liste qualora si andasse ad Elezioni anticipate (ipotesi non poi così distante dalla realtà): Renzi non vorrebbe perdere la possibilità di dire ancora la sua, esercitando una maggioranza che dovrebbe essere confermata anche oggi in Assemblea. In virtù però dell’evitare la conta interna e la spaccatura già oggi, Renzi offre a Martina una soluzione: piazzare una nuova Assemblea Nazionale dopo i ballottaggio delle Amministrative in giugno, così da ragionare oggi sui motivi della sconfitta senza arrivare a spaccature. In cambio, chiede al reggente di prendersi l’impegno di convocare il congresso in autunno passando per una prossima Assemblea Nazionale.

