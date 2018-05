Renzi, caos Pd verso la Direzione Nazionale/ Franceschini e Gentiloni contro renziani: chi ha la maggioranza?

Renzi, caos Pd verso la Direzione Nazionale di domani: Franceschini e Orlando chiedono a Martina e Gentiloni di dare la spallata ai renziani. Chi ha la maggioranza? Il nodo 4 dicembre..

02 maggio 2018 Niccolò Magnani

Matteo Renzi e Matteo Orfini alla Direzione Pd (LaPresse)

Sono innumerevoli le dichiarazioni in questi giorni “post-Fazio” dei membri autorevoli del Pd che prendono le distanze, a più riprese e in diverso modo, da Matteo Renzi e dalla sua linea di bocciatura sostanziale di un possibile accordo col M5s. Il risultato è un Partito Democratico più spaccato che mai che si appresta alla Direzione Nazionale di domani, 3 maggio, senza una via d’uscita “immediata” e con la frattura ormai insanabile tra i renziani e gli anti-Renzi. La “conta” è partita e probabilmente l’uscita dell’ex premier nell’intervista ormai famosa a “Che tempo che fa” ha di fatto provato a giocare d’anticipo ben sapendo che i numeri non sono così più schiaccianti a suo favore nella dirigenza del Pd. Due esempi su tutti? Debora Seracchiani, tra le renziane della “seconda ora” (non subito si era unita alla scalata di Renzi nel partito, salvo poi rientrare poco prima delle Europee) stamattina ha detto su La7 «Anche se molte cose dette in quell’intervista sono condivisibili, non l’avrei fatta in quel modo». Stessa mattina, sempre in tv, ma ad Agorà su Rai 3, il fedele Roberto Giachetti avanza il suo ragionamento «Il partito democratico non è monolitico, può essere che Renzi non abbia la maggioranza in Direzione». Tutto dunque potrebbe aprirsi o chiudersi domani, quando la “conta” sarà effettiva.

IL PIANO DI RENZI

Franceschini, Martina, Orlando, Emiliano attendono tutti che Paolo Gentiloni prenda la sua decisione: da che parte sta il premier uscente ancora non è dato saperlo, visto che i rapporti con Renzi sono da sempre molto cordiali per nulla affini su tutto. Probabilmente, un’indicazione domani in Direzione dell’autorevole Presidente del Consiglio potrebbe dare la spallata decisiva all’una o all’altra parte, riaprendo o chiudendo del tutto il dialogo con Di Maio e i Cinque Stelle. La minoranza spinge per indicare Martina e Gentiloni come i capisaldi su cui rifondare il Partito Democratico, detronizzando Renzi e lasciandolo ai margini: ma non sarà facile, anche perché solo un anno fa l’ex premier ottenne il 70% alle Primarie pur dopo la sconfitta del 4 dicembre. Ecco, proprio quella data torna e ritorna nei calcoli politici del Pd e del suo segretario: secondo quanto scrive Peppino Caldarola in un bel fondo su Lettera43, non bisogna sottovalutare la strategia di Matteo Renzi per l’attualità e lo stallo della politica di oggi. «È convinto che il tema della legge elettorale connessa a una legge istituzionale si ripresenterà a ogni tornante della vita politica del Paese. Per questo crede anche nella svolta di una opinione pubblica “pentita” (come molti britannici per la Brexit) del voto referendario del 4 dicembre 2016». Un po’ come a dire, di nuovo, «l’avete visto che avevo ragione io?». Il Pd intero dovrà fare i conti con questo progetto che potrebbe anche far pendere la bilancia dell'elettorato di nuovo a favore di un Renzi sconfitto ma non domato..

