Salvini a Euroflora: “Governo con M5s? Ci proverò”/ Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale

Salvini a Euroflora: “Governo con M5s? Ci proverò fino all'ultimo”. Ma in Lega si pensa già alla nuova legge elettorale. Le dichiarazioni del leader del Carroccio a Nervi

02 maggio 2018 Silvana Palazzo

Salvini a Euroflora (Foto: LaPresse)

Matteo Salvini a Euroflora: il leader della Lega è arrivato alle 11.30 alla manifestazione di Genova. Nonostante la pioggia, un folto gruppo di supporter lo ha aspettato per un saluto o un selfie. Poi con il vicecapogruppo alla Camera Edoardo Rixi, il governatore Giovanni Toti e molti esponenti della Lega ligure, è stato accompagnato in un'area al chiuso per una conferenza stampa. «Erano 35 anni che non venivo ai parchi di Nervi, grande idea», ha dichiarato Salvini, come riportato dal Secolo XIX. Ma il leader del Carroccio ha anche parlato dello stallo della politica italiana: «Il governo è un parto, faremo il possibile per darlo al Paese. Ieri era la Festa del lavoro, anche se ho visto parlare chi non ne sa molto come qualche leader sindacale o qualche centro sociale». Salvini, che ha ribadito la chiusura a governi con Boschi e Renzi, pensa già all'esecutivo: «Ci sarà un ministero per il Turismo. Agricoltura, benessere e salute sono il nostro petrolio. Continuiamo a incontrare e parlare, Liguria e Genova sono modello di buona amministrazione».

SALVINI: “GOVERNO CON M5S? CI PROVERÒ FINO ALL'ULTIMO”

Matteo Salvini da Euroflora continua a ribadire l'apertura al MoVimento 5 Stelle per discutere di riforme e nuove elezioni. «O governo tra M5S e centrodestra o nuove elezioni. Ma sino all'ultimo proveremo a mettere in campo un governo. La legge elettorale si cambia aggiungendo un premio di maggioranza per chi prende un voto in più, non servono due anni». Ma vuole che il Parlamento cominci a lavorare, motivo per il quale eviterebbe il ricorso a elezioni anticipate. «Dico oggi, a tutte le forze politiche, di iniziare a far lavorare le commissioni parlamentari. Ci sono troppi dossier fermi. Lo dico a Di Maio, Renzi e Grasso. Un esempio: partiamo dalla legittima difesa e dall’abolizione di sconti di pena per omicidi e stupratori». Mentre lui continua a girare l'Italia, il Parlamento può produrre scelte. «Se c'è un governo è quello di chi ha vinto». A Euroflora comunque Salvini ha trovato anche l'occasione per scherzare: «È stata un'ottima scelta quella di organizzare per la prima volta Euroflora ai parchi di Nervi, uno dei più belli che ci sono nel nostro Paese. L’unica correzione che mi permetto di suggerire è cambiare il nome da Euroflora a Italflora, prima i fiori italiani, sto scherzando, saremo un governo liberale e democratico che lascerà agli enti locali decidere, a volte, i nomi delle rassegne».

