Governo Lega-M5S, chi sarà il Premier?/ Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti per il Colle

Governo Lega-M5S, chi sarà il Premier? Entro 24 ore il nome, Di Maio e Salvini pronti ad andare al Colle per ottenere l'approvazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Inizia il conto alla rovescia per la definitiva formazione del “governo del cambiamento”, quello costituito dal Movimento 5 Stelle e della Lega. Il contratto è stato già ufficializzato e sottoscritto dai due schieramenti, e domani verrà approvato (salvo dietrofront clamorosi), anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il nodo cruciale resta il nome del Premier, il Presidente del Consiglio che avrà il compito di guidare le due coalizioni in maniera equa. Sono tanti i nomi circolanti in queste ultime ore, ma la sensazione è che il “vero” nome non sia ancora uscito. «Entro domani vedo Di Maio. L'obiettivo è quello di andare lunedì al Quirinale con il nome del premier», così parlava ieri Salvini, mentre diceva “sì” al contratto di governo in uno dei tanti gazebo allestiti a Milano.

"IL PREMIER SARA' UNA PERSONA CHE HA CONTRIBUITO ALLA STESURA DEL PROGRAMMA"

«Le idee le abbiamo – ha proseguito il leader del Carroccio parlando del Premier - ma per rispetto diremo il nome del candidato prima al presidente Mattarella", ha poi detto il leader del centrodestra». La cosa certa, come ha voluto ribadire lo stesso Salvini, è che il nuovo Primo Ministro non sarà lo stesso numero uno della Lega, ne’ tanto meno Di Maio. «Una figura che vada bene a entrambi – ha proseguito Salvini, regalando qualche indizio - con un'esperienza professionale incontestabile e che abbia contribuito alla stesura del programma». Importante quest'ultimo particolare, una persona che evidentemente conosciamo, ma che ancora non è stata menzionata nel toto-Premier delle ultime settimane. A questo punto non ci resta che attendere eventuali sviluppi sulla questione, e la giornata di oggi sarà molto calda su questo fronte.

