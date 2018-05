Valle d'Aosta, Elezioni Regionali 2018/ Ultime notizie verso i risultati, chi sarà il presidente eletto?

Valle d'Aosta, Elezioni Regionali 2018: urne aperte per il rinnovo del Consiglio, domani i risultati. Le ultime notizie: i movimenti locali sfidano i “big” M5s, Lega e Forza Italia

20 maggio 2018 Silvana Palazzo

Valle d'Aosta, Elezioni Regionali 2018 (Foto: LaPresse)

Si aprono alle 7 i seggi in Valle d'Aosta per le Elezioni Regionali 2018. Le urne, allestite in 74 comuni, si chiuderanno alle 22. Al voto 103.117 i valdostani chiamati ad esprimere la propria preferenza per il rinnovo del Consiglio regionale. I risultati non arriveranno subito: lo spoglio comincerà infatti lunedì. Sebbene la novità è che sia centralizzato in quattro poli (Aosta, Saint-Pierre, Fenis e Verres), si tratta di un'operazione che partirà alle 8 e potrebbe durare, secondo alcune stime citate dall'Ansa, almeno 12-14 ore. E quindi sapremo solo nella serata di lunedì molto probabilmente l'esito del voto valdostano. Trasformare l'elezione regionale, peraltro quella del territorio più piccolo e particolare d'Italia, in un test nazionale è difficile, ma oggi è inevitabile guardare alla Vallée per provare a trarne anche indicazioni sull'aria che tira in questo Paese. Forza Italia e Lega Nord nella scorsa tornata elettorale rimasero fuori dal Consiglio. Quindi la sfida del centrodestra, che peraltro è diviso, è di sovvertire lo scenario.

VALLE D'AOSTA, COME SI VOTA? QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO

IL CONSIGLIO REGIONALE USCENTE E GLI SCENARI

Il presidente uscente è Laurent Viérin, leader dell'Uvp (l'Union valdotaine progressiste) che aveva vinto cinque anni fa alla guida di una coalizione di centrosinistra con l'Uv (l'Union Valdotaine) e il Pd. Nell'attuale Consiglio regionale hanno la maggioranza Uv (13 consiglieri), Uvp (7) e Pd (3). All'opposizione Stella Alpina (5 consiglieri), Alpe (5), M5S (2). Come andrà stavolta? Le specificità locali qui prevalgono davvero, e poi bisogna tener conto del fatto che i partiti si sono presentati all'appuntamento senza alleanze. Niente coalizioni, quindi sarà proporzionale purissimo per una gara tra dieci partiti. Ne conosciamo la metà: Movimento 5 Stelle, Pd, Forza Italia, Lega, Impegno civico (Leu alla valdostana). Gli altri sono movimenti locali: Stella Alpina (erede della Dc), Union Valdotaine, Alpe, Union valdotaine progressiste, Mouv. Il M5s ha grandi speranze, perché alle elezioni politiche è riuscito a far eleggere alla Camera, da solo, Elisa Tripodi con il 24,1% contro il centrosinistra coalizzato e il centro autonomista. Ma quella di oggi è un'altra partita: i movimenti locali potrebbero pesare di più dei partiti nazionali e quindi il M5s potrebbe perdere voti.

DALLA SEGRETEZZA DEL VOTO ALLE INDAGINI GIUDIZIARIE

Neppure in Valle d'Aosta mancano le preoccupazioni sulla segretezza del voto, anzi sono ricorrenti le proteste a tal proposito. Il voto è molto identificabile infatti nei piccoli paesi grazie alle diverse combinazioni possibili dei tre voti di preferenza che si possono assegnare. La stessa Rosy Bindi, presidente della Commissione Antimafia, sei mesi fa si chiese come mai non siano mai state aperte indagini sul voto di scambio. Proprio le indagini giudiziarie incombono su questa regione che non è pura e incontaminata come vuol sembrare. I comitati d'affari, come riportato dal Fatto Quotidiano, hanno il loro peso. Pesa anche la crisi della grande impresa della Valle, il Casinò di St Vincent, usato dai politici come serbatoio occupazionale, oltre che di privilegi e consenso. Il passivo è pesante e la Corte dei conti ha sequestrato cautelativamente beni e stipendi di 20 consiglieri regionali uscenti con l'accusa di aver investito 150 milioni di denaro pubblico nel Casinò senza valide ragioni economiche e di mercato.

