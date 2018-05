Chi è Andrea Roventini/ Video: Governo, il "keynesiano eretico" possibile nuovo premier

Chi è Andrea Roventini, possibile nuovo premier del Governo M5s-Lega? Oltre al giurista Giuseppe Conte, circola nelle ultime ore il nome del quarantunenne per la poltrona di presidente del Consiglio pentastellato. Nato a Mirandola, provincia di Modena, Roventini ha un curriculum di tutto rispetto: laurea cum laude in Economia all'Università di Modena e Reggio Emilia e phD in Economia e Management alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, dove dal 2014 è professore associato. Da insegnante, ha lavorato presso la facoltà di Economia all’Unviersità di Verona ed è un allievo di Giovanni Dosi, tra gli esperti più ammirati dal movimento guidato da Luigi Di Maio. “Keynesiano eretico, critico col liberismo e la deregolamentazione sfrenata dei mercati finanziario”, così si definisce Andrea Roventini sul suo profilo Twitter. Accostato alla poltrona di primo ministro, il modenese prima delle elezioni del 4 marzo 2018 era indicato come ministro all'Economia del governo pentastellato. Ma ora la situazione potrebbe cambiare...

CHI E' ANDREA ROVENTINI

In una lunga intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, Andrea Roventini ha parlato di due delle proposte di punta del M5s, ovvero il reddito di cittadinanza e l'abolizione della Legge Fornero: "Non miriamo a un’abolizione tout court della riforma Fornero ma a un suo superamento. A mio giudizio, tale riforma è sostenibile per i conti dell’Italia. In ogni caso, penso che dopo quarant’anni un lavoratore abbia diritto ad andare in pensione. Il mio amico e collega Pasquale Tridico ha proposto un piano per finanziare il reddito di cittadinanza o meglio il reddito minimo condizionato". Importanti, inoltre, le sue parole sulla gestione della crisi del sistema bancario: "Le sofferenze bancarie sono esplose in parallelo alle misure di austerità fiscale e ai fallimenti di molte imprese. La ricetta per mettere in sicurezza il nostro sistema creditizio passa anche attraverso un ritorno ad una politica economica espansiva. Ci batteremo in Europa per una maggiore regolamentazione del sistema finanziario. Attualmente nella maggior parte dei Paesi sviluppati c’è troppa finanza e poca economia reale e questo porta a crisi sempre più devastanti, salvataggi pubblici costosissimi e minore crescita. Naturalmente rispetteremo l’indipendenza della Banca d'Italia".

L'ENDORSEMENT DI GIOVANNI DOSI

Giovanni Dosi, suo mentore, lo ha presentato così: “Ho enorme stima come collega e amico: abbiamo lavorato insieme e ho imparato molte cose da lui nonostante sia più giovane. Il mio giudizio su di lui è incondizionatamente positivo, il suo è un approccio keynesiano ed espansivo. E’ un amico dell’innovazione a favore di una maggiore giustizia sociale ed è un approccio condivisibile. E’ una persona pragmatica, equilibrata, conosce i vincoli e li sa trattare”. Queste, invece, le parole di Luigi Di Maio nel giorno della presentazione della squadra dei candidati ministri di un governo Movimento 5 Stelle: “E’ una persona che noi proponiamo per il ministero dell’economia e, insieme a Tridico e Fioramonti, condivide la stessa idea. E’ una persona di grande responsabilità e raggiungerà gli obiettivi con il dialogo. Ci tengo a sottolineare che il professor Roventini rappresenta una scuola di politica in discontinuità con le politiche fatte di tagli lineare e politiche economiche restrittive”.

