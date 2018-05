Chi è Giuseppe Conte/ Video: Governo, il premier M5s-Lega con un passato a sinistra

Chi è Giuseppe Conte, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra

Giuseppe Conte (LaPresse)

Chi è Giuseppe Conte, il primo ministro individuato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio per il governo Lega-Movimento 5 Stelle? Nato a Volturara Appula, provincia di Foggia, nel 1954, Giuseppe Conte è un insegnante di diritto privato all’Università di Firenze e alla Luiss, ma vanta un passato importante anche all’estero (Yale University, New York University, Institute of Advanced Legal Studies, Université Sorbonne). Prima di avviare la carriera politica come candidato ministro del Movimento 5 Stelle, Conte dal 2010 al 2011 ha fatto parte del Cda dell’Agenzia Spaziale Italiana; nel triennio 2012-2015 è stato componente dell’Arbitro Bancario e Finanziario (sede di Napoli), sottolinea Il Fatto Quotidiano. Ma non solo: Giuseppe Conte è anche direttore di numerose riviste e collane scientifiche, oltre che componente del Comitato scientifico della Fondazione Italiana del Notariato.

CHI E' GIUSEPPE CONTE

Giuseppe Conte nel 2013 è stato designato dal Parlamento come componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, di cui è diventato vicepresidente, svolgendo inoltre il ruolo di presidente della Commissione disciplinare. Noto il suo ruolo nella destituzione di Francesco Bellomo, per i suoi comportamenti inappropriati con le allieve dei corsi di preparazione alla magistratura sottolinea Il Fatto Quotidiano. E prima di credere nel progetto Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte ha raccontato di essere stato un elettore di sinistra: “In passato ho votato a sinistra. Oggi penso che gli schemi ideologici del '900 non siano più adeguati. Credo sia più importante valutare l'operato di una forza politica in base a come si posiziona sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. E sulla sua capacita' di elaborare programmi utili ai cittadini”, riporta l’Ansa. Ma c'è anche chi lo definisce un "renziano di rito verdiniano"...

"HO OBIETTIVI MOLTO AMBIZIOSI"

Il giorno della presentazione della squadra di ministri, Luigi Di Maio ha presentato così Giuseppe Conte: “Ministro per la pubblica amministrazione, per la deburocratizzazione e la meritocrazia. Questi tre concetti sono uniti ma diversi allo stesso tempo. La Pubblica Amministrazione può garantire più meritrocrazia o meno meritocrazia, la deburocratizzazione, che significa eliminare leggi inutili, può rendere il sistema meno complicato, e la meritocrazia è la risultante di queste due. Abbiamo scelto Giuseppe Conte per la sua grande capacità professionale e la sua esperienza professionale”. Queste, invece, le parole di Giuseppe Conte: “Vorrei specificare, da giurista, che ho accettato la proposta di ricoprire il ruolo di candidato ministro nella logica di spirito di servizio. Riporrò il massimo impegno per cercare di ottenere obiettivi molto ambiziosi: rendere più efficiente la pubblica amministrazione, semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, diffondere tra i cittadini la legalità, anche valorizzare la democrazia ha un valore molto importante”

