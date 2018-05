Governo M5s-Lega, c'è il nome del premier/ Di Maio e Salvini ministri: oggi nuove consultazioni da Mattarella

Governo M5s-Lega, accordo sul premier: Luigi Di Maio e Matteo Salvini saranno ministri, oggi nuovo giro di Consultazioni al Quirinale con Sergio Mattarella

Governo M5s-Lega, ci siamo. I due partiti hanno raggiunto l’accordo sul nuovo premier e sulla squadra di governo. Dopo le lunghe trattative per la stipula del famoso “contratto per il governo del cambiamento”, che è stato votato e approvato da elettori pentastellati e del Carroccio con oltre il 90 per cento dei consensi, le due forze politiche hanno raggiunto l’intesa sul nome da presentare come primo ministro. Ieri Matteo Salvini ne ha dato conferma: “Abbiamo scelto un nome equilibrato che soddisfa noi e loro”. E ha sottolineato che non si tratterà di nessuno dei due leader politici: “Non saremo premier né io né Di Maio, ma siamo pronti a metterci la faccia ed entrare nell’esecutivo”. Un importante messaggio quello del segretario della Lega, che sottolinea che entrambi saranno ministri del nuovo Governo. E chi sarà il capo? Le ultime indiscrezioni puntano molto su Giuseppe Conte con Andrea Roventini come alternativa.

GOVERNO M5S-LEGA: LA SQUADRA DEI MINISTRI

Resta grande attesa per i nomi che faranno parte della squadra di ministri del nuovo governo M5s-Lega. Se Matteo Salvini è indicato come nuovo Ministro dell’Interno e Luigi Di Maio come nuovo Ministro del Lavoro, restano dubbi sulle altre cariche. Il Corriere della Sera rivela che Giancarlo Giorgetti, esponente di rilievo del Carroccio e braccio destro del segretario, potrebbe diventare sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport. Altri esponenti del Carroccio avranno ruoli di rilievo: da Gian Marco Centinaio, possibile nuovo Ministro al Turismo con delega agli Affari Regionali, passando per Armando Siri e Nicola Molteni. Stefano Candiani e Lorenzo Fontana potrebbero contendersi l’Agricoltura, mentre Giulia Bongiorno pare destinata ai Rapporti con il Parlamento. In casa M5s, Laura Castelli potrebbe andare alle Infrastrutture, mentre Sergio Costa all’Ambiente. Infine, si fanno i nomi di Riccardo Fraccaro (Semplificazione), Emilio Carelli (Beni Culturali) e Vincenzo Spadafora (Istruzione).

GOVERNO M5S-LEGA: OGGI NUOVE CONSULTAZIONI

Oggi è il giorno della verità: dopo aver raggiunto l'accordo politico e sui nomi della squadra di Governo, Movimento 5 Stelle e Lega saliranno al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pochi minuti fa è giunta la nota ufficiale: "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riprenderà oggi 21 maggio le consultazioni con il seguente calendario: 17.30 Sen. Danilo TONINELLI e On. Dott.ssa Giulia GRILLO, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "MoVimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dall'On. Luigi DI MAIO, Capo della forza politica "MoVimento 5 Stelle". 18.00 Sen. Gian Marco CENTINAIO e On. Dott. Giancarlo GIORGETTI, rispettivamente Presidente del Gruppo Parlamentare "Lega - Salvini Premier" del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, accompagnati dal Sen. Matteo SALVINI, Segretario Federale del partito "Lega - Salvini Premier"".

