Paolo Savona, chi è il possibile ministro dell'Economia/ Da anni attacca istituzioni Ue e moneta unica

Paolo Savona, chi è il possibile ministro dell'Economia: da anni attacca istituzioni Ue e moneta unica. Ministro dell'Industria del governo Ciampi ha lavorato anche con Silvio Berlusconi

21 maggio 2018 Silvana Palazzo

Tra i possibili ministri del governo M5S-Lega c'è Paolo Savona, indicato come possibile ministro dell'Economia. Si tratta di una figura su cui stanno circolando notizie contrastanti, perché il professore è indicato come un euroscettico. Economista e politico nel Governo Ciampi e in quello Berlusconi di metà anni duemila, è tra i critici più radicali dell'architettura delle attuali regole europee. In realtà ritiene più semplicemente che il trattato di Maastricht non abbia raggiunto gli obiettivi che si è prefissato, motivo per il quale ritiene che sia indispensabile ridiscuterne i parametri. A proposito di un ipotetico incarico come successore di Pier Carlo Padoan al Tesoro, Savona ha dichiarato ad Affaritaliani: «Sono disponibile per il Paese, com'è sempre stato, però non entro nei dettagli e nei conflitti. Se la vedano i politici. Io sono un tecnico. Punto e basta». L'economista dunque non si è sbilanciato: «Non confermo e non desidero rilasciare dichiarazioni, quando gli eventi si realizzeranno dirò come stanno le cose».

Paolo Savona si è laureato in Economia nel 1961, dopo comincia la sua carriera presso il Servizio Studi della Banca d'Italia, dove raggiunge il grado di direttore. Nel 1976 ha vinto il concorso a cattedra, quindi lascia la Banca d'Italia per insegnare Politica economica prima all'università di Cagliari e poi alla Pro Deo che contribuì a rifondare come Luiss. Quell'anno Guido Carli divenne presidente di Confindustria, lui direttore generale. È stato ministro dell'Industria con delega al riordinamento delle partecipazioni statali nel Governo Ciampi, poi nel biennio 2005-2006 durante il governo Berlusconi III, ha guidato il Dipartimento per le Politiche comunitarie di Palazzo Chigi. Paolo Savona, presidente della Fondazione Ugo La Malfa e vice presidente vicario dell'Aspen Institute Italia, ha anche scritto per IlSussidiario.net: ci ha parlato della crisi dell'euro e del vantaggio che l'Italia avrebbe avuto anni fa nell'uscita dalla moneta unica, ma ha anche analizzato la debolezza dell'euro dovuta anche ad errori della Germania.

