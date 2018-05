Sondaggi Elettorali Politici/ Quanto dura il Governo M5s-Lega? Autunno 2018 per il 20%, contratto non convince

Sondaggi Politici Elettorali, le ultime intenzioni di voto: quanto dura il Governo Lega-M5s? Verso autunno 2018 per il 20% degli elettori, il contratto non convince

21 maggio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, governo Salvini-Di Maio (LaPresse)

PIEPOLI (16 MAGGIO): QUANTO DURA IL GOVERNO M5S-LEGA?

Nell’ultima sfornata elettorale della casa sondaggistica di Nicola Piepoli (effettuata il 14 maggio scorso) si fa luce e domanda attorno alla possibilità di una durata effettiva del Governo gialloverde: secondo il 20% degli elettori intervistati nel sondaggio, l’esecutivo guidato da Di Maio e Salvini avrebbe vita solo fino ad Autunno 2018, bocciando così la tenuta possibile del contratto di Governo appena siglato. Il 16% ritiene invece che si possa tirare fino a Primavera 2019 prima di tornare alle urne, mentre solo il 9% pensa che tale governo possa concludere l’intero anno prossimo senza scossoni o ribaltoni. Il 19% invece intende dare fiducia al contratto firmato (quasi) da Salvini e Di Maio e ritiene che il Governo possa tranquillamente arrivare a fine legislatura completando il più possibile delle 40 pagine di bozza presentate nelle prossime ore.

IPSOS (5 MAGGIO): LE INTENZIONI DI VOTO

Le ultime intenzioni di voto mostrano un dato importante, su tutti: se si ritornasse ora alle Elezioni non si avrebbe ancora una maggioranza degna di questo nome e probabilmente si rimarrebbe ancora impelagati nelle paludi della legge elettorale attuali. La Lega e i Cinque Stelle crescono ma non troppo, Forza Italia e Pd calano ma le forze in campo rimangono “simili” nelle distanze senza poter dare al Paese un Governo di certa tenuta il giorno dopo le eventuali urne anticipate. Rispetto alle Politiche 2018, cala Liberi e Uguali (da 3,4 a 2,8%) mentre il Pd resta aggrappato al 18% perdendo solo qualche decimale; male anche i Radicali di Bonino al 2,2% e Fratelli d’Italia che perde ulteriormente finendo al 3,6% su scala nazionale. Sul fronte centrodestra, balzo della Lega di Salvini che sale fino a, 21,4%, mentre Berlusconi cala ancora e si ritrova al 13,1% con Forza Italia. 0,9% per Noi con l’Italia mentre il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio passa dal 32,7% del 4 marzo fino al 33,7% di queste ultime intenzioni di voto.

© Riproduzione Riservata.