Giuseppe Conte/ Il prescelto di M5s e Lega: "Un italiano senza santi in Paradiso"

Giuseppe Conte, il candidato premier del governo Lega-M5s: ultime notizie, il giurista nella bufera per il curriculum 'taroccato', l'attacco dell'opposizione

Giuseppe Conte è tra le persone più citate e chiacchierate delle ultime ore. L’insegnate di diritto privato classe 1954 è stato indicato da Movimento 5 Stelle e Lega come premier del governo giallo-verde che sta per nascere. Designato come “ministro per la pubblica amministrazione, per la deburocratizzazione e la meritocrazia” prima delle elezioni del 4 marzo 2018 nella possibile squadra ministri pentastellata, il giurista è l’uomo che fa da trait d’union tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ma oggi è finito al centro della bufera per colpa del… curriculum: il cv di Conte infatti sarebbe 'taroccato', con alcuni studi ed alcune esperienze non del tutto vere. E l'opposizione è partita all'attacco: "Se fosse confermato quanto scrive il New York Times saremmo di fronte ad un caso gravissimo di taroccamento. Se gli studi di Conte alla Nyu non ci sono mai stati, che garanzie ci sono sulle altre voci del suo curriculum? Iniziare con una bugia non è certamente il miglior viatico per chi è stato presentato al capo dello Stato come possibile premier", ha commentato il deputato del Pd Michele Anzaldi come riporta Repubblica. Questo, invece, il commento di Deborah Bergamini, esponente di Forza Italia: "Dal prof. Conte al prof. Conte Mascetti è un attimo". QUI IL NOSTRO APPROFONDIMENTO SU "GIALLO" DEL CURRICULUM

GIUSEPPE CONTE, "ITALIANO SENZA SANTI IN PARADISO"

Al centro delle polemiche Giuseppe Conte, che ha trovato il pieno sostegno del Movimento 5 Stelle. La forza politica ha già precisato sulla vicenda, sottolineando che non c’è stato alcun taroccamento, e sul Blog delle Stelle è stato pubblicato un articolo intitolato “Chi ha paura di Giuseppe Conte?”. Il giurista è stato elogiato, evidenziando le qualità e il percorso svolto fin qui: “Giuseppe Conte faceva parte della squadra di ministri proposta da Luigi Di Maio che ha ricevuto alle elezioni circa 11 milioni di voti. E' un professore nato a Volturara Appula, in provincia di Foggia. La madre è stata insegnate di scuola elementare e il padre segretario comunale. All’età di circa 3 anni la famiglia si è trasferita a San Giovanni Rotondo, dove Giuseppe Conte ha frequentato le scuole dell’obbligo e ha terminato il liceo. A Roma, dove oggi risiede, ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza, laureandosi con 110 e lode. Attualmente è professore ordinario di Diritto privato all’Università di Firenze”. E sottolinea: "E' un italiano senza santi in Paradiso, che ha lavorato tutta la vita, che si è battuto nel corso della sua carriera per l'affermazione del principio meritocratico e che come te e come tante altre persone ha deciso di mettersi in gioco per cambiare questo Paese".

