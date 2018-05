GIUSEPPE CONTE, CURRICULUM ‘TAROCCATO’?/ Università NY e Ue, “studi mai avvenuti”: guai per candidato premier

Alcuni giornalisti, indagando sul curriculum di Giuseppe Conte, candidato premier di Lega e M5S, hanno scoperto che alcuni dei suoi studi sarebbero stati inventati

22 maggio 2018 - agg. 22 maggio 2018, 13.06 Paolo Vites

Giuseppe Conte, foto LaPresse

Non è “calmo” il caos scatenato nelle ultime ore da quanto riportato dal New York Times, secondo il quale Giuseppe Conte non ha mai perfezionato i suoi studi giuridici alla New York University, con un portavoce che ha sottolineato di non aver trovato traccia della presenza di Conte né come insegnante né ricercatore, né tanto meno come studente. Ma c’è di più come riporta il Post: “Nel suo curriculum disponibile sul sito della Camera, inoltre, Conte scrive di essere stato «designato» a far parte del Social Justice Group istituito presso l’Unione Europea. L’Unione Europea però non ha nessun organo che si chiama in questo modo”. Il quotidiano sottolinea che era attivo un collettivo di professori chiamato “Social Justice in European Private Law” e che aveva pubblicato nel 2004 un Manifesto. Manifesto che però Conte non ha firmato, come sottolineato da Martijn Hesselink: “Conte non è stato membro del Social Justice Group che ha scritto, firmato e pubblicato il manifesto”. "Il collettivo si è auto-costituito, nessuno è stato designato a farne parte", sembra, da un libro universitario pubblicato nel 2009, che Conte si sia limitato a firmare il manifesto un anno dopo la pubblicazione. Altri guai in vista… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

PRIME OMBRE SUL CANDIDATO PREMIER CONTE

Auto accreditarsi titoli di studio e specializzazioni post universitarie sembra un po' un vizietto tutto italiano. Già lo aveva fatto Oscar Giannino, il noto economista, adesso sembra che la cosa si ripeta nel caso del candidato capo del governo Giuseppe Conte. Nel suo curriculum infatti appare, fra le tante cose, anche un "Professore in diritto civile, che tra l'altro ha perfezionato gli studi anche alla New York University". E' quanto si legge nel curriculum lungo ben dodici pagine che appare sul sito della camera dei deputati. Qualcuno ha voluto però ficcarci il naso per verificare se tutto corrispondeva a verità. Lo ha fatto il corrispondente dall'Italia del New York Times, il noto quotidiano americano specializzato in caccia alle bufale, Jason Horowitz che ha chiesto lumi all'università. Ecco quello che gli è stato risposto: "Una persona con questo nome non compare nei nostri archivi come studente o membro di facoltà".

IL CURRICULUM È TAROCCATO?

Eppure nel suo curriculum Conte ha scritto di aver passato un mese ogni estate dal 2008 al 2012 a studiare nell'università americana. I responsabili dell'ateneo hanno spiegato che il futuro capo del governo italiano potrebbe aver seguito dei corsi della durata massima di due giorni a cui chiunque può accedere senza doversi iscrivere. Ma non finisce qui. Un altro giornalista, Jeanne Perego fa notare che "Il prof. #GiuseppeConte ha perfezionato gli studi giuridici a Vienna, all’International Kulturinstitute. Che non esiste. Esiste, invece l’Internationales Kulturinstitute che è una scuola di lingue". Immediate le polemiche. Il deputato Pd Michele Anzaldi dice che "Iniziare con una bugia non è certamente il miglior viatico per chi è stato presentato al capo dello Stato come possibile premier". Infine Giuseppe Conte risulta avvocato di una famiglia che si batteva affinché la figlia fosse curata con il metodo Stamina, risultato poi una truffa.

© Riproduzione Riservata.