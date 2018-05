GOVERNO LEGA-M5S, FICO E CASELLATI DA MATTARELLA/ “Conte non sia un esecutore”: moniti Ue a Salvini-Di Maio

Governo Lega-M5s, Mattarella dà l'incarico a Giuseppe Conte prossimo premier? Consultazioni con Fico e Casellati, il Colle nutre diversi dubbi sulle garanzie di Salvini e Di Maio

22 maggio 2018 - agg. 22 maggio 2018, 11.17 Niccolò Magnani

Governo Salvini-Di Maio (LaPresse)

«Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri»: così recita l’articolo 95 della Costituzione che pare ieri Mattarella abbia “letto” davanti a Salvini e Di Maio per ricordagli che Giuseppe Conte potrà anche andare bene ma non dovrà essere un mero esecutore o “burattino” in mano agli azionisti di Lega e M5s. E su quel punto soffiano anche diversi venti europei che sul fronte politico ed economico provano ad “avvisare” Mattarella sui rischi davanti ai prossimi mesi: mentre si attende l’uscita di Roberto Fico dalla sala del Quirinale, tuonano le parole del vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis che in una intervista all’Handelsblatt spiega «Noi riteniamo molto importante che il nuovo governo mantenga la rotta e porti avanti in modo responsabile la politica di bilancio. Questo è necessario dal momento che l'Italia ha il secondo debito pubblico più alto dopo la Grecia». Non solo, il ministro degli Esteri del Lussemburgo Asselborn ha rilanciato sullo scenario italiano «spero che Mattarella non permetta al nuovo governo di distruggere il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa», con la diretta e prevedibile risposta di Matteo Salvini: «Confermo: all'estero stiano sereni, agli italiani ci pensiamo noi». QUI LA DIRETTA VIDEO LIVE DELLE CONSULTAZIONI AL COLLE

FICO E CASELLATI DA MATTARELLA

Alle ore 11 il Presidente della Repubblica incontrerà nelle ultime consultazioni di oggi il Presidente della Camera Roberto Fico mentre alle 12 sarà la volta della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: anche oggi però pare che il Governo Lega-M5s non scatterà per motivi pratici, gli impegni di Mattarella, ma anche soprattutto per dubbi di natura tecnica e politica che hanno “assalito” il Colle nelle ultime ore. Ieri nelle Consultazioni con Lega e Movimento 5 Stelle, Salvini e Di Maio avevano fatto il nome condiviso di Giuseppe Conte (in realtà era già due settimane che quel nome di fatto albergava nelle proposte gialloverdi dopo l’esclusione, per motivi di varia natura, del professore Giulio Sapelli) e sembra che il più fosse fatto per poter finalmente iniziare il Governo a due mesi e mezzo dalle Elezioni del 4 marzo. «Un premier tosto per un governo politico che possa finalmente realizzare il contratto del Governo per il cambiamento», avevano ripetuto a più riprese i due leader protagonisti di questa intensa e complicata fase politica. Ieri sera, dopo le strigliate del Ppe e dei principali leader europei sulla possibile nascita di un governo “populista” in Italia, non ha aiutato l’immagine gialloverde l’intervento e l’endorsement di Marine Le Pen, leader del Front National: «I nostri alleati arrivano al potere e aprono prospettive strabilianti, innanzitutto con il grande ritorno delle Nazioni!».

TUTTI I DUBBI DI MATTARELLA

Tutto è ancora fermo e i dubbi di Mattarella sono piuttosto ingombranti e non per forza si “risolveranno” nelle prossime ore: il Governo Lega-M5s e il progetto di copertura costi per l’impianto del Contratto firmato da Di Maio e Salvini non convince appieno. Non solo dal punto di vista dei mercati, di cui comunque il Capo dello Stato teme la reazione dopo le avvisaglie mandate ieri dalle principali agenzie di rating mondiali qualora salga a Palazzo Chigi il Governo Conte-Di Maio-Salvini. Nelle Consultazioni di ieri Mattarella avrebbe posto preoccupazioni sull’allarme dei conti pubblici e sui risparmi dei cittadini: in particolare, spiega, Repubblica, è il nome di Paolo Savona come ministro dell’Economia a far storcere il naso al Colle. Economista rigoroso, e questo va bene, ma profondamente euroscettico e questo per Mattarella sarebbe un azzardo per presentarsi in Europa con il nuovo governo “del cambiamento”. Dal punto di vista politico invece, Mattarella ha insistito sulla centralità dell’art.95 della Costituzione, ovvero sulla direzione generale che il premier deve dare al Governo: il che significa, tradotto in termini semplici, che il Capo dello Stato ha intimato a Salvini e Di Maio che il prossimo premier dovrà essere abbastanza solido da scegliere una sua squadra di Governo, i suoi ministri da concordare assieme al Presidente della Repubblica e una sua linea. Dare atto al programma senza però sentirsi imporre ogni giorno il diktat dei due azionisti di maggioranza del Governo: su questo punto i freni sono stati parecchio e la scelta della tempistica lenta di queste ore dimostra un tentativo di Mattarella di far “ragionare” Lega e Cinque Stelle. Nel pomeriggio di oggi e nella giornata di domani gli impegni presidenziali (per la giornata della Legalità e il 26esimo anniversario della Strage di Capaci) terranno Mattarella lontano da un’ufficializzazione del nuovo governo: «una pausa di riflessione che si legge come una indisponibilità ad accettare a scatola chiusa un accordo siglato altrove», riportano i colleghi di Repubblica.

DIRETTA VIDEO LIVE: CONSULTAZIONI FICO E CASELLATI DA MATTARELLA

© Riproduzione Riservata.