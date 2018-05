Governo M5s-Lega, Conte o Di Maio premier?/ Scelta di Mattarella e dubbi su Savona: Salvini stretto da alleati

Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella decide tra Conte o Di Maio premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra

23 maggio 2018 Niccolò Magnani

Governo Salvini-Di Maio (LaPresse)

Saranno le ultime 24 ore prima di sapere il nome del premier per il Governo “del cambiamento”? O saranno le ultime 24 ore della possibilità di vedere Giuseppe Conte nuovo premier italiano? Oppure saranno ancora gli ultimissimi momenti prima di avere un Di Maio “vincente” nella sfida interna contro Salvini e in ascesa verso Palazzo Chigi? Tutte queste domande restano apertissime per questo mercoledì cruciale a due mesi e mezzo dalle Elezioni, per un semplice motivo: se le risposte a tali quesiti fossero tutti negativi l’unica conseguenza possibile si chiamerebbe voto anticipato. E ad oggi, nessuno lo vuole (o almeno dice di non volerlo, ndr). La scelta è in mano a Mattarella che si è preso almeno 48 ore di riflessione dopo le consultazioni di lunedì scorso e dopo l’indicazione di Conte come prossimo premier. Il Colle non è convinto per due semplici ma decisivi motivi: la dimensione e l’immagine di un premier che non vorrebbe nominare e vederselo qualche giorno dopo dimesso per via di curriculum “frodati” o teorie pro-Stamina strampalate; in secondo luogo, non è convinto dal ruolo di subalterno che sembra esser stato cucito per l’avvocato e professore, “stretto” fra le linee di Di Maio e Salvini e senza per ora una propria dimensione di autonomia indispensabile secondo la Costituzione per il ruolo di presidente del Consiglio. L’impressione è di estrema fragilità per questa ultima fase politica, confermata oggi da Emilio Carelli, big M5s intervenuto ad Agorà poco fa: «Non escludo che Conte possa saltare, perché non sappiamo cosa succederà oggi». Ora tocca al Colle che nel gran calderone dell’ipotesi di Governo giallo-verde (o gialloblu, dato che ormai la Lega sembra aver dimenticato anche cromaticamente le sue origini padane) mette anche i forti dubbi su Paolo Savona, l’indicato per il ruolo all’Economia ma profondamente euroscettico e dunque non proprio “amabile” per il presidente della Repubblica.

SALVINI, È CRISI NEL CENTRODESTRA

Ma il secondo vero grande nodo attuale della politica riguarda il “secondo” classificato alle Elezioni, quel Matteo Salvini che con la sua Lega continua a salire nei consensi tra la gente ma a scendere nella fiducia degli alleati di coalizione. La sua “ostinazione” nel trovare un accordo con Di Maio, tanto quasi a portare a Palazzo Chigi un “indicato” dal giovane rivale senza, forse, le giuste referenze (Conte) o peggio lo stesso capo politico del M5s. E gli alleati non perdonano: ieri in direzione Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è stata chiarissima, escludendo una fiducia al Governo Conte e ovviamente anche a quello eventuale di Luigi Di Maio. «Salvini è caduto nella trappola grillina e ora ho paura per lui perché i Cinque Stelle lo stanno isolando. La cosa strana è che lui è come un generale che ha appena vinto e si consegna al nemico». Duro altrettanto Silvio Berlusconi che con il suo “passo di lato” aveva concesso la possibilità di far partire il Governo Lega-M5s senza far crollare la coalizione di centrodestra: «che senso ha un tecnico a capo di un governo politico?» e poi ancora peggio, «Salvini si è appiattito sulla linea grillina. Non è intervenuto sul premier e sul programma». La linea è flebile ora nella coalizione più forte a livello elettorale, che da un lato non vuole mettere in crisi un sistema di voti e governi locali che finalmente funziona molto bene e che vede buoni risultati, e dall’altro non vuole consegnarsi come “vittima sacrificale” alla causa populista e statalista del Movimento 5 Stelle.

