Sondaggi Politici Elettorali: Centrodestra al 40%/ Salvini cala dopo Governo con M5s: -1,4% Lega in 7 giorni

23 maggio 2018 Niccolò Magnani

Sondaggi Politici, calo Salvini (LaPresse)

EMG (17 MAGGIO): INTENZIONI DI VOTO, SALVINI CALA IN 7 GIORNI

Nei 7 giorni in cui la Lega si è seduta al tavolo con il Movimento 5 Stelle per accorsi sul contratto di Governo, i sondaggi bocciano il leader Matteo Salvini e l’intero Carroccio. Il dato risultante dal trend calcolato tra i sondaggi dell’11 maggio e quelli di 7 giorni dopo è eloquente: la Lega passa da un 23,2% all’attuale 21,8%, perdendo in una sola settimana ben l’1,4% su scala nazionale. Guadagna, anche se pochissimo (0,7%) Forza Italia, mentre rimangono uguali sia FdI (4,8%) che NcI (0,6%): l’intero centrodestra dunque passa da un 40,7% di sette giorni fa all’attuale 40,1% calcolato. gli altri non fanno molto meglio, anche se Di Maio ottiene comunque un inverso trend rispetto all’alleato di Governo: M5s sale al 31,9% guadagnano l’1,1% su scala nazionale. Il Centrosinistra invece resta ancorato al 20,4% prodotto dalla somma di Pd (18,1%), +Europa Bonino (1,5%) e le altre liste (0,8%). Chiude il gruppo la lista di sinistra di Liberi e Uguali che perde in una sola settimana lo 0,6% dal 4,3% di sette giorni fa fino al 3,7% attuale.

IPSOS (5 MAGGIO): FIDUCIA LEADER, CHE BALZO PER SALVINI!

I sondaggi pubblicati da Ipsos lo scorso 5 maggio hanno provato a dare un’occhiata alla situazione riguardo il consenso e la fiducia dei principali leader italiani nella crisi di post-governo tra le più lunghe della storia repubblicana. Ebbene, stando ai dati raccolti e alle interviste agli elettori di tutti gli schieramenti, si può osservare il balzo incredibile fatto da Matteo Salvini prima delle elezioni, appena dopo il voto del 4 marzo e la situazione attuale: il leader del Carroccio passa nel giro di pochi mesi dal 34% al 44% attuale, ottenendo gli ottimi risultati dalla gestione della complessa partita post-elettorale di questi mesi. Segue a ruota Paolo Gentiloni che resta nella fiducia alta degli italiani al 43%, appena dietro a Salvini: Di Maio invece è il leader che perde di più dopo il 4 marzo, passando dal 45% al 37% attuale, accusato da alcuni di aver “sporcato” i voti grillini con l’accordo leghista. Cala Fico al 35% (era al 39% un mese fa dopo l’elezione a Presidente Camera) mentre Giorgia Meloni si attesta ancora ad una buona fiducia personale con il 29% del consenso nazionale. Seguono poi la Presidente del Senato Casellati, al 24%, Silvio Berlusconi al 23% in continua caduta, comunque meglio dei leader Pd che pagano un disastro elettorale (e anche post) difficilmente peggiorative. Martina, segretario reggente, al 21% mentre Matteo Renzi passa da un 29% ad un incredibile e attuale 15%.

