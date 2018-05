Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio 2018/ Curriculum, nuove accuse: “studi a Cambridge? Una bufala”

24 maggio 2018 Niccolò Magnani

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio (YouTube)

Mentre sono in corso le consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato, non si placano le polemiche relative al curriculum vitae di Giuseppe Conte e ai suoi “presunti perfezionamenti di studio” nelle più prestigiose università del mondo. L’accusa è chiara dei suoi detrattori (e detrattori di Lega e M5s soprattutto): il premier è stato nominato tale anche per la sua importante linea d’immagine istituzionale in Europa con referenze importanti per i suoi lavori da professore e avvocato. Mentire su questo significa di fatto essere del tutto delegittimato come uomo nuovo politico e come professore universitario: oggi i toni si sono placati e l’ondata sembra passata, ma spunta un’altra accusa che potrebbe riportare in auge la polemica. Dopo Parigi, Vienna, New York e Malta, ora è sui titoli a Cambridge a concentrarsi l’ultima accusa giunta da un avvocato, Massimiliano De Bennati, sulle colonne de La Repubblica.

LE NUOVE ACCUSE SUL CURRICULUM

«Il professor Conte ha detto una bufala a proposito della ricerca scientifica che avrebbe svolto a Cambridge 17 anni fa. Io lo so perché c' ero», spiega il giurista che critica la voce del CV del premier laddove inserisce studi e ricerca scientifica presso il Girton College, Cambridge University. «A parte che al Girton non si fa ricerca (è solo uno dei 31 college della città inglese, con attività, docenti e studenti separati e distinti dall' università) l' unico corso in quel periodo era tenuto lì da un provider esterno, il Cambridge Law Studio, in Legal English. Che io ho frequentato». L’accusa dell’avvocato De Benedetti continua affermando che non vi era Conte in quel corso bensì la fidanzata dell’epoca, una ragazza «bionda e molto in gamba. Eravamo una quindicina, solo tre italiani, ho anche una foto insieme. E Conte l' ho conosciuto perché, durante le tre settimane di corso, era venuto a trovarla per un weekend lungo». Insomma, un’altra taroccatura all’orizzonte del Premier incaricato: di nuovo, non un bellissimo biglietto da visita (qualora fosse tutto confermato, ndr).

LE PRIME MOSSE DEL SUO GOVERNO

A meno di un giorno dall'incarico da parte di Mattarella, ci si domanda quali saranno le prime mosse del nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte. Ancora giallo sulle priorità del nuovo esecutivo che si formerà nei prossimi giorni anche se il Sole 24 ore ha già azzardato alcune ipotesi su ciò che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Dal pacchetto antiburocrazia per tagliare le leggi ad interventi imminenti e rapidi sulle pensioni. Questi due dovrebbero rappresentare i pilastri di un eventuale decreto ma ulteriori novità potrebbero riguardare anche i centri per l'impiego e il tema immigrazione. Nel frattempo sono in corso alla Camera le consultazioni per dare ufficialmente il via al nuovo governo e i contatti tra M5S e Lega si fanno sempre più frenetici al fine di chiudere quanto prima sulla squadra di governo. Di Maio e Salvini restano allineati sul nome del professor Savona che proprio per il leader del Carroccio rappresenta "la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa". Di certo, come spiega l'Ansa, è che Conte mira a stringere il più possibile i tempi e chiudere la partita entro il prossimo sabato, quando potrebbe avvenire il giuramento del nuovo esecutivo. Quasi certamente domani il premier si dedicherà alla squadra di governo con Di Maio e Salvini ed entro domani sera M5S e Lega puntano a chiudere la partita ministri. (agg. di Emanuela Longo)

