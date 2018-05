Governo M5s-Lega, totoministri del Premier Conte/ Consultazioni dalle 12: Savona o Giorgetti all’Economia?

Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni

24 maggio 2018 - agg. 24 maggio 2018, 11.56 Niccolò Magnani

Governo Conte (LaPresse)

La Camera dei Deputati ha deciso che ogni dichiarazione dei gruppi parlamentari post-consultazioni dal Premier Conte sarà mandata in diretta video sulla webtv di Montecitorio: la decisione è giunta questa mattina, con la nota pubblica che ricorda «La webtv e il canale satellitare della Camera dei deputati trasmetteranno in diretta, dalle ore 12 dalla Sala della Regina, le dichiarazioni delle delegazioni previste oggi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio dei ministri incaricato, Giuseppe Conte». In attesa che i partiti sfilino a Montecitorio per conoscere il nuovo Presidente del Consiglio - con magari l’inizio di quelle “altre alleanze” che ieri ha citato nel suo discorso per allargare le maglie della maggioranza - le opposizioni tornano a martellare contro la scarsa tenuta e il programma assai utopico di Lega e M5s. Calenda, ex Ministro dello Sviluppo Economico e membro Pd, attacca su Twitter, «Penso che sarà un governo elettorale. Nasce, credo, con l'obiettivo di portare la campagna elettorale al governo. Pochi fatti e molti conflitti. In particolare con l'Europa. Per guadagnare consensi in vista delle prossime elezioni, che sono molto più vicine di quanto pensiamo». Sul fronte polemiche per il curriculum del premier Conte, da molti visto come mero esecutore di Salvini e Di Maio, intervengono in sua difesa le note dell’Associazione dei Civilisti Italiani, con firma del presidente Aurelio Gentili: «Le esperienze scientifiche all'estero qualificanti del curriculum dei docenti di materie giuridiche comprendono una varia gamma di modalità, tra le quali rientrano a pieno titolo anche i soggiorni di aggiornamento e approfondimento presso istituzioni accademiche e culturali straniere». QUI LA DIRETTA VIDEO DELLE CONSULTAZIONI CON PREMIER CONTE

CONSULTAZIONI DALLE ORE 12

Oggi alle ore 12 il premier incaricato Giuseppe Conte incontrerà alla Camera tutti i gruppi parlamentari per le sue personali consultazioni, iter consueto per ogni nuovo presidente del Consiglio prima di scendere in Parlamento per ottenere la fiducia, e ovviamente prima di presentare la lista dei ministri al Capo dello Stato, Le tappe principali che vedremo nelle prossime ore sono stabilite dalla Costituzione e non dovrebbero avere grossi scossoni neanche con questa anomalia che di fatto è l’esecutivo tra Lega e Movimento 5Stelle. Le consultazioni di oggi avverranno nella sala riunioni di Montecitorio, davanti alla Biblioteca del Presidente: li incontrerà tutti, non solo i gruppi della maggioranza, e solo al termine di tali colloqui il Premier tornerà al Quirinale per sciogliere la riserva e per stilare assieme a Mattarella la lista dei ministri del nuovo Governo. Questo potrebbe avvenire già questa sera o al più tardi domani: a quel punto, una volta decisa e approvata la lista, il Governo dovrebbe giurare il giorno dopo nel Salone delle Feste del Quirinale nella cerimonia tradizionale davanti al Presidente della Repubblica. A quel punto il Governo entra in carica definitivamente e nel giro di qualche giorno - entro 10 giorni dal giuramento - si terranno le due votazioni di fiducia al Senato e poi alla Camera. Secondo quanto deciso dai capigruppo di Palazzo Madama due giorni fa, la seduta dedicata alla fiducia potrebbe tenersi tra martedì e mercoledì.

TOTOMINISTRI DEL GOVERNO CONTE

Stabilite tutte le tappe “istituzionali” ora viene il bello e il difficile per il Premier Conte: scegliere quei ministri di cui probabilmente già ieri nelle due ore e mezzo di colloqui con Mattarella è già avvenuta una prima “limatura” e confronto sulle possibili candidature. Da Costituzione, il Presidente del Consiglio scegliere una lista, poi la presenta al Colle e in seguito arriva la nomina diretta dal Quirinale su “consiglio” del Premier. Il nodo certamente più importante e decisivo che darà già una rotta particolare al Governo è la scelta del Ministro dell’Economia: sia Lega che M5s spingerebbero per l’82enne stimato Paolo Savona, già Ministro nel Governo Ciampi e ottimo economista. L’inghippo è rappresentato dal suo euroscetticismo e il Colle non intende “concedere” problemi o critiche dall’Ue nei confronti del ministero più importante di ogni governo nascente. Si vocifera dunque di un possibile ingresso in extremis del “Gianni Letta” leghista, ovvero Giancarlo Giorgetti: intanto però le dimissioni di Savona “per impegni pubblici in Italia” dalla presidentessa di un fondo di investimento privato Usa-lussemburghese fanno pensare ad una probabile elezione finale a Via XX Settembre. Scelti Giustizia (Alfonso Bonafede, M5s), Agricoltura (Nicola Molteni, Lega) e Cultura (Vincenzo Spadafora, M5s già nello staff di quel ministero sotto Francesco Rutelli). Dubbi invece sui restanti dicasteri: Mattarella vorrebbe “blindare” Savona con due super-europeisti come Giampiero Massolo (presidente Fincantieri ed ex servizi segreti) agli Esteri e Enzo Moavero Milanesi (Ministro già con Letta e Monti) ai Rapporti con la Ue. Ovviamente, i due super azionisti di maggioranza Luigi Di Maio e Matteo Salvini vorrebbero prendere parte direttamente al “loro” Governo: per il grillino si avvicina il Ministero dello Sviluppo Economico o quello del Lavoro, mentre per il leader leghista si viaggia verso il Ministero degli Interni.

