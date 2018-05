Paolo Savona ministro dell'Economia? M5s e Lega insistono/ Ma le dimissioni da fondo Euklid irritano il Colle

Paolo Savona ministro dell'Economia? M5s e Lega insistono: Luigi Di Maio e Matteo Salvini allineati. Ma le dimissioni dal fondo inglese Euklid irritano il Colle. Le ultime notizie

24 maggio 2018 Silvana Palazzo

Paolo Savona

Dopo aver sciolto il nodo premier, bisogna sciogliere quello del ministero dell'Economia. Paolo Savona è in pole: MoVimento 5 Stelle e Lega insistono sul professore che potrebbe non trovare però gradimento per le sue posizioni critiche sull'euro. Intanto Matteo Salvini è tornato a rilanciare con forza la candidatura dell'economista per il posto di via XX settembre: «Savona è la figura in grado di rimettere l'Italia al centro del dibattito in Europa», ha dichiarato in una diretta video su Facebook. Poi si è rivolto direttamente a chi non lo vuole ministro dell'Economia: «È uno apprezzato, che ha già fatto il ministro per l'Industria, ha lavorato con imprese e banche. Qual è il difetto? Pare che Savona in passato abbia avuto dubbi sull'efficacia sull'euro». Luigi Di Maio si allinea al leader della Lega: «Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento. Tra i nomi c'è certamente anche quello del professore Savona». Il diretto interessato si è dimesso da presidente del fondo Euklid, una mossa che ha irritato il Colle, soprattutto per il comunicato, nel quale si parla di «sopravvenuti importanti impegni pubblici in Italia». Questa scelta è stata vista come un tentativo di forzare la mano al capo dello Stato Sergio Mattarella, quindi come uno sgarbo istituzionale.

PAOLO SAVONA MINISTRO DELL'ECONOMIA? M5S E LEGA INSISTONO

Non è chiaro cosa abbia indotto Paolo Savona ad anticipare le dimissioni dal fondo inglese Euklid, intanto il MoVimento 5 Stelle appoggia la scelta dell'economista. Il M5s, come riportato da Il Giornale, starebbe pensando anche ad una exit strategy accettabile per il professore: dargli l'incarico di sottosegretario alle Politiche comunitarie. Questa soluzione però sarebbe stata respinta da Matteo Salvini il quale punta fortemente su Savona ministro dell'Economia. Una scelta ribadita da Giorgietti: «Il ministro dell’Economia sarà Savona». Ieri è rispuntato il nome di Luigi Zingales, economista di estrazione liberista che sarebbe stato sentito per un colloquio dal MoVimento. L'incontro sarebbe andato molto bene, ma si parla anche di Geminello Alvi, già membro del Consiglio degli esperti del Mef. La sensazione però è che la scelta ricadrà su Savona: «Io e Salvini siamo d'accordo su tutto. Il punto non è se l'incarico a Savona faccia saltare l'accordo. Per me e per Salvini, Savona è una persona all'altezza della situazione. Capiamo anche che c'è una interlocuzione istituzionale da fare». Dalla Lega traspare la convinzione che «con Savona noi non andiamo a sfasciare niente, andiamo a ricostruire una posizione dell'Italia in Europa, con orgoglio e dignità, senza essere subalterni. Ne parlerò con Conte ma la figura di Savona sarebbe una garanzia per 60 milioni di italiani che finalmente avrebbero a Bruxelles uno che tratta».

© Riproduzione Riservata.