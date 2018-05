GOVERNO M5S-LEGA, TOTOMINISTRI DEL PREMIER CONTE/ Oggi l'elenco dei nomi: rebus Esteri e Difesa

Governo M5s-Lega, Totoministri del Premier Conte: oggi, venerdì 25 maggio 2018, l'elenco. Matteo Salvini e Luigi Di Maio presenti, Paolo Savona all'economia?

Luigi Di Maio e Matteo Salvini (LaPresse)

Governo M5s-Lega, totoministri del premier Giuseppe Conte: oggi, venerdì 25 maggio 2018, verrà presentata al Colle la lista dei componenti dell’esecutivo. Ieri il giurista pentastellato ha effettuato un giro di consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento e oggi sarà un giorno decisivo per il nuovo Governo. Dopo l’incontro in programma con Ignazio Visco, governatore Banca d’Italia, Giuseppe Conte presenterà la lista (forse già in serata la salita al Colle), e ieri ha aggiunto: “ministri politici, persone che condividono obiettivi e programmi del governo del cambiamento e che abbiano dato prova di poter adempire le funzioni pubbliche che saranno loro affidate con disciplina e onore”. Il dilemma delle ultime ore, che ha provocato non poche tensioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riguarda Paolo Savona: Di Maio e Salvini puntano su di lui per il ministero all'Economia, ma Mattarella non è convinto. Nelle prossime ore vedremo chi la spunterà...

IL TOTOMINISTRI

Per quanto riguarda la formazione della squadra di ministri c’è subito una novità: potrebbero essere due i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, parliamo di Giancarlo Giorgetti (Lega) e Vincenzo Spadafora (M5s), con l’esponente pentastellato che potrebbe avere la delega ai Servizi Segreti. Per quanto riguarda gli Esteri, in pole c’è Giampiero Massolo (indipendente, presidente di Fincantieri): una figura filo-europeista e poco politica. Pochi dubbi sul ministero degli Interni, che spetterà al segretario del Carroccio Matteo Salvini, mentre per la difesa sono in ballo due nomi: Elisabetta Trenta (M5s) e Lorenzo Fontana (Lega). Porta a Porta ha rivelato che qualora il ministero dell’Economia non venisse affidato a Paolo Savona, il nome nuovo è quello di Luigi Zingales (indipendente). Alla Giustizia andrà l’avvocato civilista Alfonso Bonafede (M5s), allo Sviluppo Economico e Lavoro ci sarà il leader M5s Luigi Di Maio, mentre l’Agricoltura spetterà alla Lega: due i profili in lizza, Lorenzo Fontana e Nicola Molteni. All’Ambiente il generale Sergio Costa, che si è occupato della Terra dei fuochi, mentre alle Infrastrutture circolano i nomi di Giuseppe Bonomi (Lega) e Mauro Coltorti (Indipendente). Salvatore Giuliano candidato per il ministero dell'Istruzione, mentre alla Cultura potrebbe andare Emilio Carelli (M5s). Infine, Giulia Grillo (M5s) al Ministero della Salute e Riccardo Fraccaro (M5s) ai Rapporti con il Parlamento. Una importante novità: il Ministero per la disabilità, affidato a Simona Bordonali (Lega).

