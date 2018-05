Paolo Gentiloni/ “Per andare fuori strada bastano pochi mesi”. Il discorso di addio del Premier uscente

Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio uscente - LaPresse

Si è congedato Paolo Gentiloni. Il presidente del Consiglio uscente ha riunito i propri collaboratori e tutti i dipendenti di Palazzo Chigi, per ringraziarli e salutarli, prima appunto di lasciare il suo incarico al nuovo Premier, Giuseppe Conte. Insidiatosi il 12 dicembre del 2016, subentrato a Matteo Renzi dopo il famoso referendum, il 64enne politico romano ha svolto il suo incarico in maniera dignitosa, seria, da professionista, mai sopra le righe. «Lasciamo un Paese con più crescita – alcune delle parole di Gentiloni nel discorso finale, come riportato dall’agenzia Ansa - con più lavoro, con più diritti, con i conti in ordine, più sicurezza, avendo inferto colpi molto importanti al traffico clandestino di esseri umani e avendo occupato il posto che compete all'Italia nel contesto internazionale ed europeo».

"BASTA POCO PER USCIRE DI STRADA..."

Non poteva ovviamente mancare un messaggio al nuovo governo giallo-verde: «Risalire una china per cinque lunghi anni come l'Italia ha fatto non è semplice: purtroppo ad andare fuori strada non servono cinque anni ma pochi mesi, a volte poche settimane». Quindi un altro messaggio al duo Salvini e Di Maio: «Bisogna curare le ferite ancora aperte ma farlo cercando di andare avanti, mantenere qualità, responsabilità e impegni nell'azione di governo. Credo sia molto importante e sia l'unico messaggio che è giusto mandare al governo che nei prossimi giorni sostituirà quello che io ho presieduto». Gentiloni, prima di congedarsi definitivamente, ha voluto salutare e ringraziare la propria squadra: «Per me - conclude - è stato un grandissimo onore servire l'Italia qui da Palazzo Chigi e faccio a tutte e a tutti i migliori auguri per i prossimi mesi e i prossimi anni».

