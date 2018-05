Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio 2018/ "Quando sciolgo la riserva? Stiamo lavorando"

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio 2018 del governo M5s-Lega: il giurista finisce nel mirino del New York Times, "professore sconosciuto che esegue ordini"

26 maggio 2018 - agg. 26 maggio 2018, 12.19 Carmine Massimo Balsamo

Giuseppe Conte (LaPresse)

Continua il braccio di ferro tra Lega-M5s e il Quirinale sui ministri che dovranno comporre la squadra di governo eventualmente presieduta da Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio incaricato, prima di raggiungere la Camera ha risposto così ai cronisti chi gli chiedevano quando avrebbe sciolto la riserva:"Stiamo lavorando". Nessuna dichiarazione invece al suo arrivo a Montecitorio, a conferma del fatto che per il premier in pectore la partita per Palazzo Chigi nelle ultime ore si è complicata enormemente. Da una parte la volontà di Mattarella di non affidare un dicastero delicato come quello dell'Economia ad un professore come Paolo Savona convintamente anti-Euro ed euro-scettico, dall'altra il rischio che soprattutto la Lega possa impuntarsi su questa nomina e sfilarsi dall'accordo nel caso in cui il suo candidato non venisse nominato ministro. Riuscirà Giuseppe Conte a tenere insieme tutti i pezzi? (agg. di Dario D'Angelo)

BRACCIO DI FERRO CON MATTARELLA

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio 2018: ore di altissima tensione per il premier incaricato. Sono in corso le trattative con il Colle per la formazione della squadra dei ministri, con Movimento 5 Stelle e soprattutto Lega che non intendono retrocedere su Paolo Savona all’Economia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è diffidente e c’è il rischio concreto che il nuovo Governo salti. Il giurista, indicato da pentastellati e Carroccio come figura ideale per rappresentare le due forze politiche, ieri ha avuto un lungo colloquio con il capo dello Stato ma non è stata raggiunta alcuna conclusione. L’ex professore, inoltre, ha avuto un lungo vertice con Matteo Salvini e Luigi Di Maio per fare il punto della situazione sulla contrattazione con il Colle e toccherà a lui esprimere il pensiero della neonata alleanza di Governo…

"SCONOSCIUTO PROFESSORE CHE ESEGUE ORDINI"

La stampa estera sta monitorando con grande interesse la situazione italiana e, tra elogi e attacchi, giunge un nuovo commento sul nuovo Governo che sta per nascere dagli Usa. E non è un apprezzamento, anzi: il New York Times ha titolato così l’articolo dedicato al Bel Paese “I populisti si prendono Roma”. E lo stesso Giuseppe Conte è finito nel mirino del quotidiano statunitense: “Uno sconosciuto professore di legge con il curriculum gonfiato, la cui principale qualifica è la sua disponibilità ad eseguire gli ordini dei leader del Movimento 5 Stelle e della Lega”. E il New York Times si dice preoccupato sull’equilibrio dell’Unione Europea con l’arrivo del nuovo esecutivo in Italia: “Non è chiaro quanti danni potrà fare questa coalizione, è un duro colpo al progetto di rafforzamento dell’integrazione europea portato avanti da Angela Merkel ed Emmanuel Macron”.

