Governo MS5-Lega, nodo ministero dell’Economia, Savona/ Salvini arrabbiato, Di Maio gli mette like: è stallo

Matteo Salvini arrabbiato per la questione Savona - LaPresse

Sembrerebbe essersi incagliata la formazione del nuovo governo formato da esponenti del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il nodo cruciale resta sempre lo stesso, ovvero, a chi affidare il ministero dell’Economia. Il candidato presentato è Paolo Savona, ma l’incontro sulla questione avvenuto nella giornata di ieri fra il Premier in pectore, Giuseppe Conte, e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è concluso con un nulla di fatto. L’economista pare non convinca il capo dello stato, soprattutto per alcune delle sue posizioni un po’ troppo critiche nei confronti dell’euro e dell'Europa, come riporta l’edizione online del quotidiano La Repubblica. A conferma di ciò, le parole del leader del Carroccio, Matteo Salvini, che attraverso la propria pagina Facebook ha scritto: «Sono davvero arrabbiato».

DI MAIO METTE LIKE

Un post probabilmente riferito a Savona, a cui anche Luigi Di Maio ha messo “like”, a conferma di una forte intesa fra i due schieramenti. Resta da capire fino a quando proseguirà questo braccio di ferro, anche perché la Lega non sembra intenzionata ad indietreggiare sulla figura di Savona: «Mai a Bruxelles con il cappello in mano – fanno sapere - e non esiste un piano B rispetto a Savona». Nel contempo, i pentastellati stanno appoggiando la posizione dei leghisti, con il questore M5S della Camera, Riccardo Fraccaro, che nelle scorse ore ha ammesso: «Tra noi c'è perfetta sintonia». Difficile capire come possa evolvere questa situazione se nessuno fa un passo indietro: sono attese importanti novità nella giornata odierna.

