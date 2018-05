Paolo Savona, nomina ministero Economia: è scontro/ Anche Boccia (Pd) approva: “Uno dei migliori economisti”

Paolo Savona, scontro su ministero dell'Economia. Anche Francesco Boccia del Pd difende il professore scelto da Lega e MoVimento 5 Stelle: “Uno dei migliori economisti”

26 maggio 2018 Silvana Palazzo

Paolo Savona (Foto: LaPresse)

Quirinale sotto assedio: Matteo Salvini tira dritto sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia. Dopo lo sfogo del leader della Lega, che ha ricevuto il “like” via social di Luigi Di Maio, anche altri esponenti politici si sono schierati a favore dell'economista e contro Sergio Mattarella, da Giorgia Meloni ad Alessandro Di Battista. Anche chi è all'opposizione ha espresso la sua approvazione per la scelta di Savona. Questo è il caso di Francesco Boccia, economista e deputato Pd che ai microfoni de La Stampa ha definito Savona «una delle migliori personalità del Paese in materia economica». Il politico pugliese ha poi spiegato che non ritiene Savona un pericolo da ministro dell'Economia, anzi «sarebbe un argine a Salvini». Boccia inoltre sostiene che «sia meglio come ministro uno come Savona che non uno debole». Di sicuro con questo ruolo Savona «non perderebbe la credibilità costruita in una vita». Per ora rimane in salita la strada per la formazione del governo M5s-Lega.

CASO SAVONA, TRAVAGLIO CONTRO MATTARELLA

Lo stallo politico che ruota attorno a Paolo Savona tiene banco alla Festa del Fatto Quotidiano al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattico. Il direttore Marco Travaglio ha commentato la situazione politica concentrandosi sulla presa di posizione di Matteo Salvini. «Se cercasse un pretesto per rompere si sarebbe risparmiato il lavoro faticoso di queste settimane. Il suo obiettivo è quello di tenere il punto su un ministro che la Lega ha designato e che al momento non sappiamo perché sia stato rifiutato dal presidente della Repubblica come ministro all’Economia». Non è mancata una frecciatina al Quirinale, che «ama far trapelare ai giornali considerazioni ufficiose che non hanno nessun valore». Secondo Travaglio, Mattarella dovrà rendere conto dell'eventuale scelta di respingere Savona: «Speriamo che un giorno o l'altro si prenda la responsabilità di dire davanti a una telecamera o in un atto ufficiale cosa ha fatto di così grave questo ministro per poter essere rifiutato».

