Carlo Cottarelli, chi è l'economista che sarà incaricato da Mattarella/ Verso Governo dell'ex Bankitalia e Fmi

Carlo Cottarelli, chi è l'economista convocato da Mattarella. Mr Spending review tra Bankitalia e Fmi è chiamato a una nuova impresa, ma la strada è in salita

27 maggio 2018 Silvana Palazzo

Carlo Cottarelli è stato convocato al Quirinale da Sergio Mattarella dopo la rinuncia di Giuseppe Conte. Una scelta che dovrebbe portare a un incarico per la formazione del governo, con orizzonte temporale limitato, soprattutto se non otterrà la fiducia del Parlamento. Cottarelli è conosciuto per il tentativo, fallito, di individuare e tagliare gli sprechi della pubblica amministrazione: nel 2013 è stato infatti nominato da Enrico Letta come Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica. Dopo un anno Matteo Renzi lo ha riassegnato al Fondo Monetario Internazionale, dove peraltro Cottarelli ha svolto gran parte della sua carriera di esperto di funzionamento degli apparati fiscali. Cottarelli è stato a Washington con vari incarichi dopo un inizio in Banca d'Italia. Chiamato “Mr Spending Review”, peraltro l'incarico più governativo che ha avuto, è stato un semplice consulente del Tesoro. In eredità ha lasciato un corposo dossier su tutti i punti d'intervento possibili - dalle partecipate pubbliche inutili alla centralizzazione degli acquisti - e nel quale ha espresso la frustrazione per la poca collaborazione dei politici e segnalato molta burocrazia.

A differenza di Giuseppe Conte, Carlo Cottarelli è conosciuto molto a livello internazionale, in Europa e oltre Oceano. Dopo l'esordio nel 1981 nel Servizio Studi della Banca d'Italia, nel 1988 è passato al Fmi con l'incarico di direttore degli Affari Fiscali. La breve esperienza del governo Letta e il cambio di guardia a Palazzo Chigi con Matteo Renzi hanno lasciato intendere subito che la coabitazione con il nuovo capo del governo sarebbe stata tutt'altro che agevole. Le proposte di Cottarelli però non hanno entusiasmato Renzi, che nel 2014 è tornato al Fmi in qualità di direttore esecutivo. Nell'ottobre dello scorso anno, quando è scaduto il suo incarico, è tornato in Italia. A Milano ha fondato l'Osservatorio sui conti pubblici, ora invece si appresta a tornare a Palazzo Chigi ma in una situazione politica senza precedenti. Anche Cottarelli però non è acritico difensore dell'attuale unione monetaria. «Berlino sta facendo una politica di bilancio pubblico troppo restrittiva nonostante abbia un debito basso. Se la facesse più espansiva aiuterebbe il resto dell’Europa», ha dichiarato recentemente, spiegando però che l'Italia mantenendo i conti in disordine non avrà mai la possibilità di chiedere cambiamenti.

