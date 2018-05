Governo M5S-Lega, toto ministri: nodo Savona/ Salvini: “Si parta o si torni al voto”. Domenica di tensione

Governo M5S-Lega, toto ministri: nodo Savona, Salvini: “Si inizi a lavorare oppure si torni al voto”. Si preannuncia una domenica di tensione, resta da risolvere la questione ministri

Si preannuncia una domenica di tensione quella iniziata poche ore fa, in tema di governo. Il nuovo esecutivo composto da Movimento 5 Stelle e Lega è pronto a dare il via alle danze, ma resta la questione dei ministri da scegliere, a cominciare dall’economista Savona, che non sarebbe ben accetto dal presidente della Repubblica Mattarella. Passano le ore, e i giorni, ma la situazione non si sblocca, visto che M5S e il Carroccio corrono uniti verso la candidatura del suddetto, e nel contempo, dal Colle non arrivano segnali di apertura. Una situazione che sta iniziando a spazientire Matteo Salvini, che nelle scorse ore è uscito nuovamente allo scoperto, invocando il ritorno al voto se non si dovesse arrivare ad una soluzione in tempi brevi: «O il governo parte nelle prossime ore e si inizia a lavorare o – ha spiegato a Martinengo, per la festa del partito, come riporta Il Fatto Quotidiano – tanto vale tornare a votare e prendere la maggioranza assoluta. Anche se mi sembrerebbe irrispettoso per gli italiani che questo governo non parta perché è sgradito a qualcuno a Berlino o Bruxelles».

E’ TUTTO PRONTO, MANCA SOLO L’ULTIMO NODO…

«Un rischio di frattura con il Quirinale? L’unico rischio che vedo – ha aggiunto - è un’ulteriore frattura tra i palazzi del potere e gli italiani. Se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento facendo saltare 15 giorni di lavoro e sacrificio, sarei ancora arrabbiato». Per Salvini è tutto pronto, i nomi ci sono, così come il programma, ma… «Mi rifiuto di andare avanti ancora per giorni a trattare, disfare, discutere. O siamo in condizioni di lavorare o qualcuno se ne prenderà la responsabilità». La sensazione circolante è che qualcosa possa seriamente accadere in queste ore, e la giornata di oggi potrebbe essere decisiva in tal senso: o dentro, o fuori, e ciò significa ritorno alle urne. Grande responsabilità l’avrà il Premier in pectore, Giuseppe Conte, trovatosi a mediare fra due fuochi.

