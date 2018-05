Impeachment per Mattarella/ Cos'è e come funziona lo stato di accusa del presidente della Repubblica

Impeachment per Mattarella: cos'è e come funziona lo stato di accusa del presidente della Repubblica. L'iter è lungo e laborioso: qual è la procedura che potrebbero attivare M5S, Lega e FdI

27 maggio 2018 Silvana Palazzo

Impeachment in Italia, come funziona (Foto: LaPresse)

Giorgia Meloni e il MoVimento 5 Stelle agitano lo spettro dell'impeachment contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa eventualità è stata lanciata in primis dalla leader di Fratelli d'Italia in un video pubblicato su Facebook. «Nel caso in cui questo veto impedisca la formazione del nuovo Governo chiederà al Parlamento la messa in stato d'accusa del Presidente per alto tradimento», ha dichiarato Meloni. L'Ansa ha riferito che il M5S è pronto a tirare in ballo l'art. 90 della Costituzione secondo cui «il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri». Al momento sono tre le forze politiche che cercano lo scontro aperto con le istituzioni, perché ovviamente contro il Quirinale si è schierata anche la Lega. Come funziona l'impeachment? Innanzitutto dobbiamo parlare di stato di accusa.

STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: COME FUNZIONA

Si parla di «impeachment», ma la Costituzione italiana codifica la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. E la decisione finale non spetta al Parlamento, ma alla Corte Costituzionale. I passaggi che una procedura così delicata prevede sono tanti e complessi, non a caso non si è mai arrivati alla fine di questo percorso. Innanzitutto la richiesta va presentata al presidente della Camera con tutto il materiale probatorio a sostegno dell'accusa. Il presidente della Camera trasmette poi il dossier ad un comitato apposito, costituito dai componenti della giunta del Senato e della Camera, i cui membri devono rappresentare tutte le forze politiche. Il comitato ha il compito di decidere sulla legittimità dell'accusa, e dopo aver preso una decisione, votata a maggioranza, presenta una relazione al Parlamento riunito in seduta comune. Il comitato può scegliere di archiviare il caso se ritiene che le accuse sono diverse da quelle stabilite dell'art. 90 della Costituzione, o deliberare la votazione in aula della messa in stato d'accusa. In entrambi i casi il presidente della Camera riunisce di nuovo il Parlamento, che poi deve esprimersi sull'autorizzazione a procedere. Il Parlamento può chiedere ulteriori indagini o mettere in discussione la competenza parlamentare dei reati imputati. Il Parlamento vota quindi sulle eventuali proposte. Se sono respinte, si prende atto delle decisioni del comitato. Se delibera di archiviare il caso, la decisione viene approvata senza il passaggio del voto. Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, si vota a scrutinio segreto. Per procedere però la proposta di destituzione deve raggiungere la maggioranza assoluta dell'assemblea. Ma non è finita qui: se il Parlamento dà l'autorizzazione a procedere, il caso passa alla Corte Costituzionale, a cui vengono affiancati sedici giudici aggregati, estratti a sorte da un elenco di quarantacinque persone compilato dal Parlamento ogni nove anno e i cui requisiti di accesso sono gli stessi dei giudici della Corte. Nella stessa seduta il Parlamento elegge i rappresentanti dell'accusa che fanno da pm durante le sedute della Corte, che decide attraverso un vero e proprio processo al cui termine arriva una sentenza.

