Mattarella contro Savona all'Economia/ Ecco perché ha detto "No"

Sergio Mattarella, Paolo Savona e il ministero dell'Economia: ecco perché lo ha silurato. “No a un sostenitore dell'uscita dell’Italia dall'euro”, ha dichiarato il capo dello Stato.

27 maggio 2018 Silvana Palazzo

Sergio Mattarella (Foto: LaPresse)

«Ho accettato tutti i ministri tranne quello dell'Economia». Sergio Mattarella lo ha detto chiaramente al termine del colloquio con il premier incaricato Giuseppe Conte: ha posto un veto sulla nomina di Paolo Savona. Così è fallita la formazione del governo M5S-Lega. Il capo dello Stato ha spiegato con estrema chiarezza le ragioni della sua scelta. «Ho chiesto l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con il programma. Che non sia visto come sostenitore di una linea più volte manifestata che potrebbe provocare l'uscita dell'Italia dall'euro». Evidentemente per Mattarella la nomina di Savona non soddisfa queste prerogative, anzi è stata avvertita come una imposizione. «Il professore Conte mi ha presentato la lista dei ministri: io avrei dovuto firmarli per responsabilità ma in questo caso il Capo dello Stato svolge ruolo di garanzia che non ha mai subito ne può subire delle imposizioni». Che la lettera di oggi scritta da Savona per chiarire la sua posizione su Euro e Unione europea non avesse sortito gli effetti sperati era emerso con il passare delle ore.

MATTARELLA CONTRO SAVONA: ECCO PERCHÉ LO HA "SILURATO"

«No a un sostenitore dell'uscita dell’Italia dall'euro». Mattarella non si è preso la responsabilità di nominare un ministro che aveva teorizzato il no alla moneta unica. Dopo ore di indiscrezioni sono arrivate le tanto attese dichiarazioni di Sergio Mattarella. Intervenuto dopo Giuseppe Conte, il premier incaricato che ha sciolto la sua riserva negativamente, ha chiarito la sua presa di posizione, definibile in maniera più netta come veto. «L'incertezza della nostra posizione nell'Euro ha posto in allarme investitori italiani e stranieri che hanno investito in titoli e aziende. L'aumento dello spread aumenta debito e riduce la possibilità di spese in campo sociale. Questo brucia risorse e risparmi delle aziende e prefigura rischi per le famiglie e cittadini italiani, con un rischio anche per i mutui». La posizione del governo su Euro e Ue è dunque fondamentale per Mattarella ai fini della formazione del governo. «Adesione all’Euro è scelta di importanza fondamentale per futuro dei nostri giovani, è tema che si può discutere ma non in questo momento». Dopo aver precisato in più passaggi la sua collaborazione per la nascita di un governo politico, Mattarella ha annunciato che nelle prossime ore deciderà sulla richiesta delle elezioni anticipate.

