GOVERNO ULTIME NOTIZIE, COTTARELLI DA MATTARELLA/ Diretta video Colle: FI come Salvini “no fiducia ai tecnici”

Ultime notizie Governo: Cottarelli al Quirinale da Mattarella per l'incarico di un governo tecnico. Lega-M5s contro il Colle, Salvini "se Berlusconi vota fiducia è fine del Centrodestra"

28 maggio 2018 - agg. 28 maggio 2018, 11.26 Niccolò Magnani

Forza Italia non voterà la fiducia al Governo tecnico di Carlo Cottarelli: così almeno ha spiegato Giorgio Mulè, uno dei “nuovi colonnelli” di Berlusconi, di fatto seguendo il diktat di Salvini che spieghiamo qui sotto. «Il parlamento attuale dice in maniera chiarissima che il governo di Cottarelli non avrà mai i numeri per avere la maggioranza in Parlamento. Forza Italia e tutto il centrodestra non darà i voti a un governo tecnico e nemmeno i Cinque Stelle, quindi è un governo che nasce già minoritario», chiude la nota di Mulè. L’ex commissario per la spending review sotto il Governo Renzi, Cottarelli, è entrato alle 11.20 al Quirinale per la formazione di un esecutivo neutrale di garanzia che vede la possibilità di una fiducia in parlamento sempre più utopica, specie se anche Forza Italia non arriverà a sostenere il governo del Presidente, al momento appoggiato solo da Pd, forse Leu e micro-partiti (Noi con l’Italia, +Europa e gli altri). Si dovrà dunque decidere sulle Elezioni anticipate e sul quando soprattutto, il vero nodo politico dei prossimi giorni. L’impressione è che Mattarella chiederà a Cottarelli di scendere subito in Parlamento per chiedere la fiducia e scoprire subito le carte, visto che di tempo da perdere non c’è n’è più: lo spread infatti torna sopra quota 200 con il differenziale tra Btp e Bund che segna un progresso a 201,2 punti base, col rendimento al 2,43%, Il tempo scorre, la crisi pure e il futuro si fa ancora più oscuro.. QUI LA DIRETTA VIDEO DI COTTARELLI AL QUIRINALE

IL TERREMOTO POLITICO: ECCO COSA È SUCCESSO

The day after: caduto Conte per la nomina di Paolo Savona e tramontato il Governo Lega-M5s, oggi l’Italia si sveglia senza ancora un Governo, con certe elezioni anticipate (ma senza sapere quando) eppure lo spread cala (a 190 punti base) e le Borse aprono in rialzo. Un terremoto politico nato da un timore di un terremoto economico: chi ad oggi può dire con certezza cosa succederà nelle prossime settimane o ha la palla di cristallo oppure viene da un altro pianeta, perché al momento nessuno dei protagonisti diretti può dire esattamente cosa avverrà. Di Maio e Meloni hanno chiesto l’impeachment per Mattarella, Salvini (più furbo) si tiene al riparo da attacchi istituzionali troppo forti e studia le prossime mosse, mentre intanto alle ore 11.30 il futuro premier incaricato Carlo Cottarelli verrà ricevuto al Quirinale pronto per far partire il Governo del Presidente (neutrale e con ministri tecnici) e andare in Parlamento a chiedere una difficilissima fiducia ed eventualmente, se negata, decidere quando andare alle urne. L’indisponibilità di Mattarella a firmare la lista dei ministri e di Salvini-Di Maio di cambiare il nome (era stato proposto dal Colle il vice del leghista Giorgetti, con “niet” come risposta) ha portato al caos attuale dove ognuno pensa alle proprie mosse e ben in pochi al futuro e al bene di questo Paese da 85 giorni consecutivi.

SALVINI: “SE BERLUSCONI VOTA FIDUCIA COTTARELLI FINE DEL CENTRODESTRA”

«Per sconfiggere chi intende seminare ancora intolleranza e paura, dobbiamo tenere alta la comune sensibilità democratica e restare fedeli ai principi che ispirano la nostra convivenza»: lo ha detto questa mattina Sergio Mattarella dopo che ieri sera nei 7 minuti di dichiarazioni dopo la caduta del (mai nato) Governo Conte aveva di fatto spiegato nel dettaglio i motivi per cui non accettava imposizione sul Colle e non accettava, per motivi costituzionali, la nomina all’Economia di Paolo Savona. Ora però la furia dei Cinque Stelle si riversa contro il Palazzo, seguito da un Salvini che si distingue ancora per maggior tattica e furbizia del giovane ormai ex alleato Luigi Di Maio. Non ha parlato di impeachment, mentre ha comunque rivendicato una divisione netta tra chi pensa al bene degli italiani e chi ai voleri dei palazzi Europei: tradotto, non si è inimicato fino in fondo Mattarella ma ha rivendicato una possibile investitura di piazza per andare come candidato premier dopo le prossime elezioni anticipate. Con un nota bene, lanciato da lui stesso questa mattina a Radio Capital: «Mi interessa capire che fa il Presidente della Repubblica, Cottarelli chi lo vota? Non ha dato l'incarico al centrodestra perche' non aveva i voti e ora arriva il signor Cottarelli senza i voti? Mi sembra una forzatura. Se Berlusconi vota il governo Cottarelli, addio alleanza: la nota di ieri era la stessa di Renzi, del Pd». Insomma, una coalizione in pericolo con Salvini che vuole strappare con Berlusconi qualora lui scegliesse la linea “istituzionale” a differenza di una Meloni che ora seguirà Salvini senza se e senza ma.

